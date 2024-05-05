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Россия собирается исследовать арктику вместе с Индией

Россия готовится к исследованию арктической зоны совместно с Индией

1:29
Наука

Из заявления лидера ААНИИ Александра Макарова стало известно, что Россия и Индия обсуждают совместный проект в арктической зоне, который по своему значению будет сравним с Международной космической станцией.

Россия готовится к исследованию арктической зоны совместно с Индией
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Благодаря плавучей экспедиции с морозостойкой платформой "Северный полюс" и передовым технологиям российские ученые в настоящее время ведут серьезные исследования и осуществляют научные проекты в Арктике. Именно к данному проекту Россия предлагает присоединиться Индии.

Согласно высказываниям Макарова, в ближайшее время начнутся первые рабочие встречи с представителями индийских университетов и научных учреждений, на которых будут определены возможные направления в области совместного изучения арктического региона.

Также директор ААНИИ отметил, что Антарктида уже длительное время исследуется Россией и Индией. При этом стороны активно кооперируются в этой сфере, а также предоставляют взаимную поддержку в соответствии с прежде заключенным договором, который планируется расширить.

Перспективное сотрудничество между Россией и Индией в освоении Арктики будет характеризоваться долгосрочными перспективами — необходимо постоянно изучать арктическую природу и производить анализ изменений, а полученные знания позволят оперативно приспосабливаться к изменениям климата в будущем и уменьшить возможный урон.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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