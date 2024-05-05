Избавляемся от тли на рассаде: делаем простой раствор и опрыскиваем растения

При виде тли на рассаде можно почувствовать себя потерянным. К счастью, есть способ справиться с этими вредителями.
Тля чаще всего находится на стеблях у основания листьев или на их нижней стороне.
Эффективен мыльный раствор при небольшом количестве вредителей. Для этого сначала удаляют тлю вручную, затем опрыскивают раствором, который парализует насекомых (30 г хозяйственного мыла на литр воды). Можно добавить в раствор табак, растительное масло и пищевую соду, чтобы усилить его действие.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.