Избавляемся от тли на рассаде: делаем простой раствор и опрыскиваем растения

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Как избавиться от тли на рассаде

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Садоводство » Вредители и болезни

При виде тли на рассаде можно почувствовать себя потерянным. К счастью, есть способ справиться с этими вредителями.

Как избавиться от тли на рассаде
Фото: commons.wikimedia.org by XIIIfromTOKYO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тля чаще всего находится на стеблях у основания листьев или на их нижней стороне.

Эффективен мыльный раствор при небольшом количестве вредителей. Для этого сначала удаляют тлю вручную, затем опрыскивают раствором, который парализует насекомых (30 г хозяйственного мыла на литр воды). Можно добавить в раствор табак, растительное масло и пищевую соду, чтобы усилить его действие.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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