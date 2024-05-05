Избавляемся от тли на рассаде: делаем простой раствор и опрыскиваем растения

Как избавиться от тли на рассаде

0:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

При виде тли на рассаде можно почувствовать себя потерянным. К счастью, есть способ справиться с этими вредителями.

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Тля чаще всего находится на стеблях у основания листьев или на их нижней стороне.

Эффективен мыльный раствор при небольшом количестве вредителей. Для этого сначала удаляют тлю вручную, затем опрыскивают раствором, который парализует насекомых (30 г хозяйственного мыла на литр воды). Можно добавить в раствор табак, растительное масло и пищевую соду, чтобы усилить его действие.