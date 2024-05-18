Hazzys открывает первый офлайн-магазин в Москве в ТЦ "Авиапарк"

Южнокорейский бренд одежды Hazzys планирует открыть свой первый офлайн-магазин в Москве в торговом центре "Авиапарк" в августе-сентябре, об этом сообщила директор по аренде ТЦ Дина Постоленко на Mallpic Sochi.
"Мы заключили контракт с корейской Hazzys, открытие запланировано на август-сентябрь", — сообщила Постоленко.
Она уточнила, что площадь магазина будет около 300 квадратных метров. Вице-президент Союза торговых центров Наталья Кермедчиева добавила, что компания планирует открыть около 50 магазинов в России в течение следующих пяти лет.
Hazzys, бренд одежды для мужчин и женщин, был основан в 2002 году и является частью южнокорейской компании LF Corp.
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