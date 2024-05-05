Хрустящее ржаное печенье с шоколадной крошкой: получится с жевательной серединкой

Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом

"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан

США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет