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Хрустящее ржаное печенье с шоколадной крошкой: получится с жевательной серединкой

Рецепт ржаного печенья с шоколадной крошкой

1:17
Еда

Приготовьте ржаное печенье с шоколадной крошкой — получается с хрустящей корочкой и жевательной серединкой.

Рецепт ржаного печенья с шоколадной крошкой
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1,5 стакана ржаной муки
  • 1 чашка шоколадной стружки
  • 1/2 стакана сахарного песка
  • 1/2 стакана тростникового сахара
  • 1/2 стакана белого сахара
  • Упаковка несолёного сливочного масла комнатной температуры
  • 1 большое яйцо
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите противни пергаментной бумагой и отложите их в сторону.
  2. Смешайте в миске масло и сахар. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, затем перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте. Смешайте с измельчённым шоколадом.
  3. Разделите тесто для печенья на шарики размером чуть больше трёх столовых ложек. Скатайте каждый шарик теста рукой и поместите на подготовленные противни. Сформируйте печенье.
  4. Посыпьте печенье небольшим количеством морской соли.
  5. Выпекайте минимум 10-12 минут.
ОБАЛДЕННОЕ ПЕЧЕНЬЕ ИЗ РЖАНОЙ МУКИ С ШОКОЛАДОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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