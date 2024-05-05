Хрустящее ржаное печенье с шоколадной крошкой: получится с жевательной серединкой
Рецепт ржаного печенья с шоколадной крошкой
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Приготовьте ржаное печенье с шоколадной крошкой — получается с хрустящей корочкой и жевательной серединкой.
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1,5 стакана ржаной муки
- 1 чашка шоколадной стружки
- 1/2 стакана сахарного песка
- 1/2 стакана тростникового сахара
- 1/2 стакана белого сахара
- Упаковка несолёного сливочного масла комнатной температуры
- 1 большое яйцо
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1/2 чайной ложки соли
Приготовление
- Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите противни пергаментной бумагой и отложите их в сторону.
- Смешайте в миске масло и сахар. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, затем перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте. Смешайте с измельчённым шоколадом.
- Разделите тесто для печенья на шарики размером чуть больше трёх столовых ложек. Скатайте каждый шарик теста рукой и поместите на подготовленные противни. Сформируйте печенье.
- Посыпьте печенье небольшим количеством морской соли.
- Выпекайте минимум 10-12 минут.
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