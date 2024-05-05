Аналитика Aviasales: россияне стали раньше планировать поездки в Европу и позже в Центральную Азию в 2024 году

Эксперты определили, куда россияне чаще всего ездят без предварительного планирования

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году тенденции бронирования билетов российскими туристами показывают интересные изменения. За 21-25 дней до путешествия начали оформлять поездки в европейские страны, такие как Италия, Испания, Франция и Великобритания, что на 3-5 дней раньше по сравнению с прошлым годом. В отличие от этого, поездки в страны Центральной Азии, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению, бронируются за 5-7 дней до выезда.

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Согласно анализу, проведенному специалистами Aviasales, спрос на билеты в Таиланд и Индонезию остается стабильным с предварительным бронированием за 25-35 дней, как и в предыдущем году. В то время как бронирования в Турцию, включая Стамбул и Анталию, в этом году сократились до 10-12 дней вместо 12-14 дней. Самым ранним бронированием в 2024 году является покупка билетов из Москвы в Сеул за 37 дней до даты поездки.