Как распознать черного риелтора: основные признаки и рекомендации юриста

Названы способы обнаружить черных риелторов

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В недвижимости работают разные агенты, и распознать недобросовестного можно по отказу подписывать договор, уклонению от показа документов и личного удостоверения. Об этом сообщил юрист Герман Рыкалов из "Единого Центра Защиты" в интервью "Ленте.ру".

Фото: PxHere is licensed under CC0

По словам Рыкалова, профессиональный агент всегда открыт к предъявлению своих документов и готов к заключению договора. Также он должен иметь подтверждение членства в Российской гильдии риелторов.

Чтобы защититься от обмана, Рыкалов советует всегда проверять личные данные и репутацию специалиста, обращать внимание на доверенности, которые могут давать право действовать от вашего имени. Он рекомендует также использовать проверочные сервисы, чтобы удостовериться в подлинности данных риелтора, включая его ИНН и участие в судебных делах.

Герман Рыкалов подчеркнул, что мошенники могут использовать такие схемы, как захват имущества, заселение нежелательных соседей, подмена документов и даже кража денег через обман или принуждение. Он особо предостерег от мошенников, охотящихся на уязвимые слои населения.