Новая эра красоты: встречайте тональную сыворотку

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Что представляет собой тональная сыворотка и как правильно ее применять

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Настало время обогатить свой словарь красоты новым термином — "тональная сыворотка". Перед наступлением лета, когда не хочется наносить на кожу слишком много макияжа, давайте рассмотрим, почему этот продукт может стать прекрасной альтернативой традиционному тональному крему или BB-крему.

Что представляет собой тональная сыворотка и как правильно ее применять
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Тональная сыворотка представляет собой гибрид сыворотки и тонального крема. Она одновременно ухаживает за кожей и немного выравнивает ее тон. Ее легкая текстура не утяжеляет кожу и обеспечивает естественное покрытие. Однако у сыворотки низкая степень покрытия, поэтому она не способна скрыть серьезные дефекты кожи, такие как воспаления или пигментные пятна. Основная цель — сделать кожу более здоровой и сияющей.

Сыворотка может быть как на водной, так и на масляной основе, что позволяет выбрать продукт в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Отличие между тональной сывороткой и традиционным тональным кремом заключается в легкой текстуре сыворотки, которая обеспечивает естественное покрытие без ощущения тяжести на коже. Однако для полноценного покрытия кожи потребуется дополнительное использование корректоров или консилеров. Таким образом, при выборе сыворотки следует ориентироваться на ее английское название "tinted serum", чтобы избежать путаницы в магазинах и выбрать продукт, который соответствует ожиданиям.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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