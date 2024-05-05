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Мошенник, обманувший отель во Владивостоке на 3 миллиона рублей, предстанет перед судом

Во Владивостоке мошенник жил в элитном отеле, выдавая себя за богача

1:16
Туризм

Во Владивостоке суд рассмотрит дело против мошенника, который не расплатился за месячное проживание в престижном отеле, накопив долг в размере 3 миллиона рублей.

Во Владивостоке мошенник жил в элитном отеле, выдавая себя за богача
Фото: unsplash.com by Бен Розетт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В июле 2023 года 32-летний мужчина из Подмосковья заселился в Vladivostok Grand Hotel & SPA, забронировав два номера — для себя и своего делового партнера, при этом стоимость проживания в стандартном номере начиналась от 43 тысяч рублей за ночь. При регистрации он заявил, что оплату произведет его работодатель, и в течение следующих 34 дней убеждал персонал в скором поступлении средств, демонстрируя поддельные платежные документы. Однако через 34 дня он покинул отель, оставив ключи на ресепшн.

Персонал отметил, что в течение всего времени мужчина вел себя как успешный предприниматель, носил дорогие часы и передвигался на элитных автомобилях, которые, как выяснилось позже, арендовал и также не оплачивал.

Теперь против него возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы и штраф, сообщает VL. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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