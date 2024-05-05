Православная Церковь празднует Пасху

Христос Воскресе!

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Русская Православная Церковь отмечает 5 мая 2024 года Христово Воскресение — Пасху.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот праздник является самым главным в Церкви и превосходит по значению другие церковные праздники, как "солнце в своём свете превосходит звёзды".

История праздника восходит к евангельским событиям. Иисус Христос после распятия на третий день воскрес, восстав из мёртвых и явился своим ученикам и жёнам-мироносицам. Воскресение Иисуса Христа стало поворотным моментом в жизни всей человеческой истории. Церковь учит, что именно Воскресение Христа сделало возможным спасение для человека в духовном плане. Воскресение Христа стало краеугольным камнем всей христианской религии, ибо по слову апостола Павла,

"Если Христос не воскрес, то тщетна и вера наша".

Согласно учению Церкви, как через Адама вошла в мир смерть, так через Иисуса Христа она была побеждена и более непреложной силы над человечеством не имеет, ибо верующие в Христа получили возможность вечной жизни.

"Воскрес Христос, — и водворяется жизнь; Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, — «Начаток умершим бысть""(Иоанн Златоуст "Огласительное слово на Пасху")

Верующие в пасхальную ночь или утром посещают Божественную Литургию. Согласно уставу все чтения занимаются песнопениями, священнослужители облачаются в красные облачения.

Дома верующие готовят куличи, пасхи и красят яйца.

Именно в субботу перед православной Пасхой сходит Благодатный огонь. Первые свидетельства о нём появились в IX веке, когда Палестина находилась уже более 200 лет в составе Арабского халифата. С тех пор Благодатный огонь сходит ежегодно. Первый известный русский паломник игумен Даниил, посещавший Иерусалим на Пасху около 1107 года также оставил письменные свидетельства на этот счёт. О нетварности огня свидетельствует тот факт, что в первые минуты после появления он не обжигает, но спустя четверть часа его температура многократно повышается, что также не объяснимо с научной точки зрения.

Православная Пасха имеет важное социальное значение. Этот праздник объединяет и церковных людей и нецерковных, постившихся и не постившихся. Как написал Иоанн Златоуст в IV веке:

Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду;

"Богатые и бедные, ликуйте друг с другом; Воздержные и нерадивые, почтите этот день; Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна, — насыщайтесь все."

Пасха празднуется особо в течении Светлой седмицы (до 14 мая) и ещё на протяжении 40 дней до самого праздника Вознесения Господня верующие будут приветствовать друг друга: "Христос Воскресе!" и отвечать"Воистину воскресе!"