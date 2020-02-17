Чем закончилась политическая дуэль Алиев-Пашинян в Мюнхене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил на "политической дуэли" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новые подходы в решении карабахского конфликта. Что может устроить Азербайджан?

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Политическая дуэль Пашинян-Алиев

15 февраля в рамках конференции по безопасности в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели короткую встречу, в ходе которой состоялась дискуссия по проблеме Нагорного Карабаха. Обсуждение транслировалось в режиме онлайн и модерировалось Селестой Валландер, президентом Фонда США-Россия. Это была не первая встреча, оба лидера уже встречались в 2019 году, говорили они по-английски.

Ильхам Алиев повторил свою позицию, что "Нагорный Карабах исторически является частью Азербайджана". В подтверждение своих слов он сделал экскурс в историю региона за последние тысячу лет, а также отметил, что на стороне Баку — международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. То есть это та же позиция возвращения беженцев, а вместе с ними и всех утерянных территорий.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался сказать что-то новое. Он рассказал о "революционных" новых принципах поэтапного урегулирования, а позднее опубликовал их в Facebook, назвав "мюнхенскими принципами":

Нагорный Карабах обрел независимость так же, как и Азербайджан. Нагорный Карабах является стороной конфликта и переговорного процесса, без переговоров с которой урегулировать конфликт невозможно. Нет территорий, есть безопасность. Нагорный Карабах не может поставить под угрозу свою безопасность. Невозможно разрешить конфликт одним или двумя действиями. В переговорном процессе необходимы сначала "микрореволюции", потом "мини-революции", только затем — прорыв. Любое решение проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха, народа Азербайджана. Армения и Карабах готовы приложить серьезнейшие усилия для поиска такого решения. Такую готовность должен продемонстрировать и Азербайджан. Именно этот пункт является, по мнению Пашиняна, "революцией", так как появление в этом списке Азербайджана раньше было невозможно. Нагорно-карабахская проблема не имеет военного решения. Если кто-нибудь скажет, что проблема имеет военное решение, народ Карабаха ответит: значит, она уже давно решена.

Азербайджан никакой "революции" не увидел

Как сказал "Правде.Ру" азербайджанский политолог Тофик Аббасов, Пашинян ничего нового не придумал и продолжает "ставить лошадь позади телеги", потому что невозможно подобрать ключ к решению проблемы без деоккупации территории.

"Ни одна уважающая себя страна не будет договариваться о мире, имея на своей территории зарубежный вооруженный контингент", — сказал Тофик Аббасов.

Политолог рассказал, что предложил Ильхам Алиев, который был "сильным звеном в этой политической дуэли":

деоккупацию;

возвращение на места постоянного проживания перемещенных лиц, обеспечение их безопасности;

решение статуса спорного региона.

Это суть мадридских принципов, пояснил он, которые фактически были одобрены всеми сторонами, в том числе и посредниками, но не армянами.

"Армяне фактически переставляют местами главные компоненты — нельзя начинать со статуса Карабаха, потому что Карабах — конфликтная зона, представляет собой очень запутанную конфигурацию, где один анклав находится внутри другого. И в истории мы видим, что никогда Карабах вне Азербайджана не был. Там всегда жили азербайджанцы, так Кавказское бюро в 1921 году решило оставить автономию в составе Азербайджана, а не передать Азербайджану — это совершенно разные вещи", — сказал Тофик Аббасов.

По его словам, у армян нет исторического наследия на азербайджанских территориях. Наоборот, совершается культурный геноцид.

Нагорный Карабах выступил с заявлением

В самопровозглашенной республике Нагорный Карабах 31 марта пройдут президентские и парламентские выборы. Среди потенциальных кандидатов экс-секретарь Совбеза Виталий Баласанян, который выступил с заявлением по итогам встречи Алиева с Пашиняном.

"Республика Арцах никогда не была и не будет в составе Азербайджана. Народ Арцаха сделал свой выбор и после распада Советского Союза объявил Арцах независимой республикой в ​​соответствии с правом народов на самоопределение. Это реальность. Республика Арцах является независимым, демократическим, суверенным государством, и любой другой подход является неприемлемым и воспринимается как угроза", — сказал он.

Баласанян добавил, что Нагорный Карабах готов к любому сценарию урегулирования конфликта, "будь то в формате переговоров или на поле боя".

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