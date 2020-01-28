Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку

Чем и как живет воюющий Нагорный Карабах? Каким образом там удается развивать туризм? Почему в Нагорном Карабахе бурно развивается иностранный туризм? Безопасно ли там туристам?



Нагорный Карабах стал безопасным для туристов

Какие у карабахцев паспорта и пускают ли по ним в Евросоюз? Какой должна стать Армения, чтобы защитить свои интересы по Нагорному Карабаху? Какова роль армянской диаспоры в становлении могущественной Армении?

Обо этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал представитель непризнанного государства в России Альберт Андрян.

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Армения — дом для всех армян

— Альберт, премьер Армении Никол Пашинян не делает резких движений и пытается наладить отношения со всеми, в том числе с Азербайджаном. Что для этого нужно сделать, по вашему мнению?

— Позиция, положение Армении действительно состоит в том, чтобы не делать ни там резких движений, ни здесь. Конечно, мы стремимся к урегулированию конфликта. Нам трудно находиться в изоляции по большинству границ еще и потому, что армянская диаспора — огромная, она по всему миру разбросана, так исторически сложилось.

И не поддерживать отношения с какой-то частью диаспоры, скажем, западной или восточной, северной и т. д., — просто невозможно представить себе такое. Тем более, что в становлении Армении как государства она тоже сыграла и играет большую роль. Также и становление Арцаха как государства после войны и послевоенное восстановление не прошло бы так быстро без поддержки армянской диаспоры.

Руководство Армении всегда заявляет, что Армения является домом для всех армян мира.

То есть каждый армянин независимо от того, какому государству он служит, имеет гражданство, имеет такие же права в Армении, он может спокойно сюда приезжать, иметь бизнес, иметь работу, дом и т. д. И, в общем-то, благодаря нашей диаспоре мы смогли устоять.

Как Армении стать могущественной

— В Армении многие говорят: мы должны стать сильной страной. Что это такое? Как, по вашему мнению, должна выглядеть могущественная Армения?

— Могущественная — это в понимании тех масштабов, которые имеет Армения.

Могущественная — это не значит, что мы будем такой же могущественной, например, как Россия.

Это трудно себе представить, такое просто невозможно, потому что разные весовые категории.

— Важно прежде всего военное могущество? Есть ли у Армении сейчас военное могущество?

— Сегодня мы можем говорить более спокойно о том, что мы, в общем-то, более-менее обеспечены. Уже есть достаточно предприятий, и появляются новые, которые выпускают военную продукцию. Я думаю, что наша боевая мощь на сегодняшний день нас удовлетворяет.

— А экономическая сторона? Пашинян все время приглашает диаспору, о которой вы говорили, вкладывать в экономику. Это сейчас происходит или нет?

— Идет, да.

О туризме в Нагорном Карабахе

— В Нагорном Карабахе туризм стал активно развиваться?

— Да. Быстрыми темпами.

— Что у вас привлекает туристов?

— Во-первых, Карабах — это отдельная песня и по природе, и по духу, и по ауре, которая там вообще существует. Изначально это был туризм этнический. Ведь у нас есть огромное количество исторических памятников, памятников христианских, которые привлекали в первую очередь наших армян из разных стран.

Потом, естественно, каждый путешественник рассказывает об этом своим друзьям и т. д. И вот это постепенно расширяется. Причем, Карабах по возможности участвует на многих международных туристических выставках, ярмарках, и таким образом мы привлекаем туристов. А сейчас, да, действительно начался такой, можно сказать, бум.

Во-первых, инфраструктура уже более-менее подготовлена и позволяет. Раньше доступность была не на том уровне, который сегодня имеется. К нам вела всего одна долгая дорога из Армении, по которой в Степанакерт ездили по семь-восемь часов. Сейчас есть уже две дороги. И та и другая дороги — очень живописные.

Новая дорога, которая на севере построена, более комфортная. Это позволило укоротить путь, и армянские туроператоры очень активно работают. Есть специальные туры, есть программы — несколько дней по Армении, а потом заезд в Карабах. У нас предусмотрено посещение в основном христианских исторических памятников. Они у нас есть самых разных времен, начиная с IV века.

— Потому что христианство в Армении, собственно говоря, и зарождалось.

— Да! До XI-XII веков здесь был вообще расцвет христианства.

И на территории Армении, и на территории Карабаха — огромное количество прекраснейших храмов, которые сейчас восстанавливаются.

Плюс еще надо сказать, что в Шуши сохранились персидские мечети, которые реставрируются и тоже являются историческим достоянием республики. Люди приходят, смотрят. Те, кто исповедует ислам, могут прийти.

— И как насчет безопасности?

— Абсолютно безопасно для туристов. Большое количество иностранцев сейчас приезжает. Лично я недавно увидел автобус с туристами и спросил у экскурсовода, откуда они.

Из Тайваня,

из Малайзии,

из Сингапура…

Откуда только не приезжают… Люди интересуются. Некоторых интересует, наверно, какой-то экстрим — типа территория воюющая, можно пойти посмотреть. Кто-то хочет на памятники посмотреть, кого-то интересует тот быт, который существует в Карабахе и Армении, они смотрят и сравнивают. Прекрасная еда, прекрасная природа.

— И, наверно, недорого?

— Да. Абсолютно спокойно, недорого, гостиниц стало полно теперь.

— Направление в Армению в российском выездном туризме очень растет.

— Да, растет. И, кстати, многие из них приезжают и в Карабах. Это безвизовая территория, территория абсолютно русскоязычная, спокойно можно изъясняться.

— Как в Карабахе к русским относятся?

— К русским очень хорошо относятся. Это исторически так сложилось, у нас нет никаких претензий друг к другу и негативных моментов в истории.

В нас еще очень глубоко сидит Великая Отечественная война, очень много карабахцев погибло в эту войну, очень многие приняли участие, и ветераны войны у нас очень почитаемы.

И неспроста солдаты, которые погибали в эту нашу последнюю войну с Азербайджаном, захоронены на общем мемориальном кладбище с теми, которые погибли в Великую Отечественную войну. Тогда там был военный госпиталь и раненых на Кавказском фронте привозили к нам тоже. Те, которые скончались, были там же и захоронены. В 1975 году построили общий мемориальный комплекс и туда перезахоронили. А рядом отведен участок для наших бойцов, которые погибли в последнюю войну.

— У вас, кстати, паспорта армянские?

— Армянские, так как Карабах непризнанное государство. Людям просто это нужно для того, чтобы выезжать за пределы Армении.

— И в Евросоюз вы едете спокойно?

— Сейчас у нас такой проблемы нет. Поэтому карабахцы тоже много путешествуют.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев