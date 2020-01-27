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Автор Любовь Степушова

НКР предлагает усилить миссию наблюдателей

Мир » Бывший СССР

Что происходит в Нагорно-Карабахской Республике? Как там живут простые люди? Какова обстановка на границах? Кто и как контролирует положение? И есть ли реальные перспективы урегулирования этого длительного конфликта?


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Достигнут ли какой-то прогресс на переговорах? Какой должна стать Армения, чтобы защитить свои интересы по Нагорному Карабаху?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал представитель Нагорно-Карабахской Республики в России Альберт Андрян.

Читайте начало интервью:

Нагорный Карабах: новые подходы к неизменной позиции

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Роль России в урегулировании карабахского конфликта — мнение НКР

Что происходит на границах Нагорно-Карабахской Республики

— Альберт, в любом случае все-таки какой-то выход из затянувшегося конфликта нужно искать. Какова сейчас обстановка на границе? Там находятся какие-то посредники, наблюдатели международных организаций?

— Есть периодические мониторинги, которые проводят

  • ОБСЕ со своим спецпредставителем
  • и с представителями Карабаха,
  • потом с представителями Азербайджана,
  • с представителями Армении.

Такой мониторинг проводится по всей линии соприкосновения наших и армянских вооруженных сил с одной стороны и вооруженных сил Азербайджана с другой. Армении это тоже касается, потому что там есть непосредственная граница с Нахичеванской Автономной Республикой, это уже граница Армении, и значит, та линия соприкосновения, в которой Карабах непосредственно соприкасается с азербайджанской территорией.

Там постоянно проводятся какие-то мониторинги, ведется видеонаблюдение и т. д.

Нашей стороной на разных переговорах уже не раз было предложено усилить миссию наблюдателей и оснастить все эти территории соприкосновения техническими средствами, которые могли бы полностью давать реальную картину происходящего.

Тогда международные наблюдатели могли бы сразу видеть, кто нарушает, а кто не нарушает. Но Азербайджан-то отказывается от этого.

— В Донбассе, несмотря на военное положение, есть пропускные пункты, и люди все-таки туда-сюда ходят и ездят. Есть ли у вас какие-то приграничные контакты между простыми людьми, или граница наглухо закрыта?

— Нет, у нас никаких контактов нет. Там есть граница, есть определенная нейтральная территория.

— Ров там, да?

— Да, и по ту сторону границы — азербайджанские силы, по эту сторону — наши. И постоянная снайперская война идет. И вот мы как раз страдаем от этих снайперов.

Общаются ли Армения и Азербайджан

— Какие-то общественные, посреднические организации ведут диалог? Или это происходит только на правительственном уровне?

— Раньше — да, были такие попытки организовать общественность, но они ни к чему не привели, потому что, опять-таки, сторонами они оцениваются по-разному.

Совсем недавно были посещения азербайджанскими журналистами Армении и армянскими журналистами Азербайджана.

Такие единичные акции, конечно, не могут иметь успех, но они нужны, ведь мы же понимаем, что без установления какого-то доверительного отношения мы не сможем никуда продвинуться. Ведь основное препятствие как раз в том, что мы просто друг другу не доверяем. И поэтому решать какие-то вопросы в таких условиях абсолютно беспочвенно и бесперспективно.

Какой должна стать Армения

— Как вы все же видите решение этого конфликта? Тем более, что некоторые политики считают, что Армения должна быть сильной, могущественной страной и только тогда можно добиться успеха и решить эти проблемы. Что значит могущественной?

— Я не думаю, что есть такой человек, который не хотел бы могущества своего государства. Видимо, это было сказано из этих позиций и с позиции того, что Армения — маленькая и зажатая со всех сторон. Поэтому она должна иметь сильную армию и должна быть экономически сильно развита для того, чтобы просто противостоять этим вызовам.

Это тем более актуально, что у нас не совсем благоприятное соседство.

На сегодняшний день Нагорный Карабах вместе с Арменией находятся чуть ли не в полной изоляции, любое сообщение с другими странами крайне затруднено, а по большинству направлений просто совершенно невозможно.

— Турция, кстати, совсем закрыла границу?

Да, Армения находится в полнейшей блокаде. Единственная дорога в Россию и дальше на Запад идет через Грузию. Только через Грузию есть связь с Россией. И есть непосредственно граница Армении с Ираном. Вся остальная приграничная территория для Армении закрыта. Это очень серьезный тормоз для экономического развития Армении, так как мы знаем, что экономика развивается только на основе торговли.

— Конечно, тем более, что Армения — член Евразийского экономического сообщества.

— Да. И вот все это накладывает, конечно, свой отпечаток на экономическое состояние Армении.

Но я думаю, что за тот период относительного, так скажем, спокойствия и мира Армения добилась неплохих результатов.

И на сегодняшний день она в принципе достойно представляет себя в Евразийском союзе. Мы стараемся со всеми находить точки взаимовыгодного взаимодействия. Всем и во всем надо развиваться и идти вперед.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы армения миссия обсе азербайджан точка зрения альберт андрян любовь степушова нагорный карабах экспертное мнение нагорнокарабахский конфликт
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