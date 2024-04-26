Более 40 тысяч лет назад из-за ослабшего магнитного поля Земля подверглась бомбардировке космическими лучами

Подтверждено ослабление магнитного поля Земли 41 тысячу лет назад

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Наша планета постоянно подвергается бомбардировке заряженными частицами высокой энергии — космическими лучами. Обычно мы надёжно защищены от этого потока магнитным полем Земли — магнитосферой. Но что произойдёт, когда этот щит ослабнет?

Фото: NASA/MSFC/CXC/A.Bhardwaj & R.Els by Smithsonian Institution is licensed under public domain

Космические лучи — это, прежде всего, ядра водорода, выброшенные в космос мощными небесными событиями, такими как смерть массивных сверхновых звезд. Эти невероятно энергичные частицы обычно перехватываются магнитосферой, защищающей нас также от солнечного ветра.

Однако магнитосфера — это не монолитная и стабильная конструкция. Магнитное поле постоянно "покачивается", а может и перевернуться — тогда оно сильно ослабевает, а полюса в результате меняются местами. Кроме того, иногда случаются так называемые "экскурсии магнитного поля", когда вместо двух полюсов возникает множество.

"Понимание этих экстремальных явлений важно на случай их возникновения в будущем, прогнозирования космического климата и оценки воздействия на окружающую среду и биосферу Земли", — объясняет Санья Пановска, доктор Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ Potsdam.

Понять, когда усиливалась бомбардировка Земли космическими лучами, можно по содержанию в древних отложениях некоторых изотопов, которые называют космогенными радионуклидами.

Так был открыт всплеск Лашамса, произошедший около 41 000 лет назад. На Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук EGU 19 апреля Пановска рассказала, как изучала связанный с ним рост концентрации бериллия-10 в образцах с океанского дна и ледниковых кернах.

По подсчётам учёной, в тот момент магнитосфера Земли сжалась едва ли не вдвое по сравнению с нынешним состоянием.

Ранее американские исследователи обнаружили, что Земля обладает магнитным полем уже не менее 3,7 миллиарда лет.