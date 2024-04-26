Виктории Боне не удалось похудеть, поэтому она объявила о "беременности"

Блогерша и светская львица Виктория Боня в своем блоге заявила, что в скором времени станет мамой во второй раз.
Виктория поделилась роликом с фотосессии на постеры к четвертому сезону шоу "Злые Языки". На кадрах заметен ее округлившийся живот.
Она написала, что не видит смысла скрывать свое положение и предложила поклонникам угадать, на каком месяце беременности она находится.
При этом интернет-пользователи уверены, что слова модели — лишь пиар-ход, потому что совсем недавно она худела при помощи голодания.
У Бони есть дочь Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита. Они были вместе семь лет, но впоследствии расстались.
Ранее стало известно обязательные условия в райдере Валерия Меладзе.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".