Виктории Боне не удалось похудеть, поэтому она объявила о "беременности"

Блогерша Виктория Боня сообщила о второй беременности

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и светская львица Виктория Боня в своем блоге заявила, что в скором времени станет мамой во второй раз.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бони в Инстграм is licensed under public domain

Виктория поделилась роликом с фотосессии на постеры к четвертому сезону шоу "Злые Языки". На кадрах заметен ее округлившийся живот.

Она написала, что не видит смысла скрывать свое положение и предложила поклонникам угадать, на каком месяце беременности она находится.

При этом интернет-пользователи уверены, что слова модели — лишь пиар-ход, потому что совсем недавно она худела при помощи голодания.

У Бони есть дочь Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита. Они были вместе семь лет, но впоследствии расстались.

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