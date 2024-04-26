Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальные свойства для здоровья семян тмина
Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе
В Ивано-Франковске обнаружена лаборатория США по испытанию клозапина на украинцах
Депутат Милонов: на пластиковой посуде должна быть маркировка о вреде природе
Почему болит спина после гимнастики и как это исправить?
Секреты мини-юбки: идеальные сочетания и стильные образы
Подтверждено ослабление магнитного поля Земли 41 тысячу лет назад
Роскачество: для ребёнка-спортсмена лучше выбирать расширенную страховку
Оказывается, кошки следят за нами дома
Виктории Боне не удалось похудеть, поэтому она объявила о "беременности"

Блогерша Виктория Боня сообщила о второй беременности

0:50
Шоу-бизнес

Блогерша и светская львица Виктория Боня в своем блоге заявила, что в скором времени станет мамой во второй раз.

Блогерша Виктория Боня сообщила о второй беременности
Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бони в Инстграм is licensed under public domain

Виктория поделилась роликом с фотосессии на постеры к четвертому сезону шоу "Злые Языки". На кадрах заметен ее округлившийся живот.

Она написала, что не видит смысла скрывать свое положение и предложила поклонникам угадать, на каком месяце беременности она находится.

При этом интернет-пользователи уверены, что слова модели — лишь пиар-ход, потому что совсем недавно она худела при помощи голодания.

У Бони есть дочь Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита. Они были вместе семь лет, но впоследствии расстались.

Ранее стало известно обязательные условия в райдере Валерия Меладзе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
Запад продолжает поставлять Украине "чудо-оружие" Дмитрий Плотников "Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря Вячеслав Шпаковский Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Уникальные свойства для здоровья семян тмина
Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе
В Ивано-Франковске обнаружена лаборатория США по испытанию клозапина на украинцах
Депутат Милонов: на пластиковой посуде должна быть маркировка о вреде природе
Почему болит спина после гимнастики и как это исправить?
Секреты мини-юбки: идеальные сочетания и стильные образы
Блогерша Виктория Боня сообщила о второй беременности
Подтверждено ослабление магнитного поля Земли 41 тысячу лет назад
Роскачество: для ребёнка-спортсмена лучше выбирать расширенную страховку
Оказывается, кошки следят за нами дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников