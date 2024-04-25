Меладзе отказывается выступать без двух бутылок виски в гримерке

Валерий Меладзе указал в своем райдере две бутылки виски и 15 бутылок колы

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе в своем райдере указал две бутылки виски и 15 бутылок колы. Об этом рассказала концертный директор Ольга Оркина.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Валерия Меладзе в Инстаграм is licensed under public domain

Женщина подчеркнула, что в гримерке артист надеется увидеть воду, чай, кофе, нарезки, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле.

"Также артист просит €250 (почти 25 тысяч рублей) суточных для себя и €200 (почти 20 тысяч рублей) — для менеджера", — уточнила Оркина в беседе со "Страстями".

За выступление в Москве Меладзе просит 12 млн рублей, но вернуться в Россию ему будет непросто из-за запятнанной репутации. В настоящее время интерес к его концертам в стране достаточно низок, с чем связано и снижение гонораров.

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