Деми Мур рассказала, что морально подготовилась проститься с Брюсом Уиллисом

Голливудская актриса Деми Мур признается, что научилась, как и другие члены семьи, философские относиться к изменениям, происходящими с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. Ее слова приводит In Touch Weekly.

Фото: youtube.com by канал The Late Show with Stephen Colbert is licensed under public domain