Деми Мур рассказала, что морально подготовилась проститься с Брюсом Уиллисом

Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом: "Оно будет эмоциональным"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Деми Мур признается, что научилась, как и другие члены семьи, философские относиться к изменениям, происходящими с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. Ее слова приводит In Touch Weekly.

Фото: youtube.com by канал The Late Show with Stephen Colbert is licensed under public domain

Она подчеркнула, что перестала жить воспоминаниями или своими иллюзиями о том, каким должен быть Уиллис в настоящее время.

"Когда ты отпускаешь то, каким он был в прошлом или каким, по твоему мнению, должен быть, тогда ты находишься в настоящем и принимаешь радость и любовь", — утверждает Деми Мур.

Ее близкий знакомый заявил журналистам, что актриса справляется как может с болезнью бывшего мужа и готовится к непоправимому. По его словам, прощание двух звезд будет эмоциональным.

Ранее стало известно, как болезнь Кейт Миддлтон отразилась на отношениях с мужем.