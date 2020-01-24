Карабах остался в СССР, когда Азербайджан из него вышел

2019 год прошел в Нагорно-Карабахской Республике более спокойно, чем предыдущие. Но готовы ли стороны к продолжению переговоров, возможны ли компромиссы? Почему Карабахская область не нарушала никаких законов, выходя из состава Советского Азербайджана? Почему НКР никогда не была в составе нынешнего государства Азербайджан?



Нагорный Карабах стал безопасным для туристов

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал представитель Нагорно-Карабахской Республики в России Альберт Андрян.

Читайте начало интервью:

Нагорный Карабах: новые подходы к неизменной позиции

Переговоры по Нагорному Карабаху сегодня

— Альберт, российская позиция по Нагорному Карабаху недавно была озвучена представителем МИД Марией Захаровой. Надо договариваться прежде всего самим участникам конфликта. Есть в этом какие-то подвижки, продвигается ли переговорный процесс?

— Очень сложно идут эти переговоры, потому что изначально позиции сторон совершенно разные.

Азербайджан требует освободить все территории, требует возврата Карабаха в состав Азербайджана.

Хотя это подается под различными соусами и с различными обещаниями, в том числе расширенного статуса, но это все, конечно, неприемлемо для нас.

Карабах стоит на позиции сохранения независимости.

Изначально был вопрос о вхождении, возврате Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армении, а потом уже, после войны, естественно, стоит вопрос о независимости. А дальше уже мы сами будем решать, куда мы войдем, с кем будем общаться и т. д.

— А готовы ли вы отдать эти семь областей, которые не входят в Нагорный Карабах?

— Карабах такие вопросы не обсуждает.

— Армения готова ли отдать?

— Нет, там тоже такие вопросы не обсуждаются.

Мы не считаем это первоначальной целью наших переговоров, потому что вся эта территория — это территория, которая образовалась в результате той войны, которую нам навязал Азербайджан.

Естественно, говорить о том, что мы хотим добровольно что-то отдать, такого вопроса вообще у нас никогда не обсуждалось.

Все эти территории по Конституции входят в состав Республики. Если такие вопросы могут возникнуть, они должны возникнуть только после того, как между нами будет установлен мир, будет подписан договор о мире, международно признанный, чтобы гарантировать безопасность прежде всего граждан Карабаха, безопасность Армении и Карабаха.

Нужно снять все эти блокады, открыть все дороги, а после этого уже сидеть обсуждать, кому какая территория принадлежит.

Ведь не секрет, что и часть нашей территории, которая принадлежала еще автономной области, осталась на территории Азербайджана, и сейчас она подконтрольна Азербайджану.

— То есть у вас позиция достаточно простая, что территории без войны не отдаются?

— Мы не хотим воевать.

— Собственно говоря, если это территория моя, почему я должен ее отдать?

— Да, и война была развязана не нами.

Мы изначально все это делали мирно, хотели все сделать без вооруженных конфликтов, путем митингов и договоренностей.

История вопроса о Нагорном Карабахе

— Напомните, кстати, историю. Как все это было?

— Армянская область Карабаха была передана в состав Азербайджана в советское время решением Политбюро Компартии. Советская власть устанавливалась в Закавказье — в Азербайджане, потом в Карабахе и т. д. И продолжалось победное шествие 11-й Красной Армии в Закавказье, и триумфальное шествие советской власти шло практически везде. Все новые территории постепенно советизировались.

И тогда было такое понятие, что все равно революция победит везде, поэтому кто где живет, какие национальности и т. д., не имеет никакого значения. Ведь сплошной интернационал и дружба народов. На самом деле, наверно, был такой расчет.

И таких спорных территорий в итоге в составе бывшего Советского Союза оказалось достаточно много.

Территории, в которых большую часть населения составлял другой народ или народы, часто включались в состав соседней республики. Тогда, может быть, это было сделано из каких-то расчетов для удобства управления, может быть, это просто так получилось из-за чисто географических причин.

Но при каждой смене власти в Советском Союзе поднимался вопрос о том, чтобы автономную армянскую область передать Армении.

Но все равно этот вопрос не находил своего решения, потому что, опять же, как мы знаем, дружба между народами была основным лозунгом. Обвиняли нас в сепаратизме, обвиняли нас в национализме, многие из-за этого пострадали.

И вот в последний раз после того, как пришел к власти Горбачев, после того как он объявил эту перестройку и т. д., народ Карабаха подумал, что настало время, естественно, мирным путем этот вопрос как-то решить. Поэтому:

были собраны подписи,

были направлены соответствующие обращения,

было заседание исполнительного комитета тогда еще автономной области.

Кстати, Карабах не нарушал никаких законов Советского Союза, и все эти вопросы были решены буквально согласно той Конституции, которая на тот момент существовала.

И когда Азербайджан уходил, выходил из Советского Союза, в Конституции СССР было оговорено, что любое союзное или автономное образование могло выйти из состава Союза, если произошло какое-то принципиальное изменение статус-кво. Тогда Карабах и вышел из состава Азербайджана окончательно.

— Он как бы остался в составе Союза?

— Да, и было обращение в Москву о том, чтобы его передать из состава Азербайджана в состав Армении.

Ну дальнейшие события вы знаете. Советский Союз развалился.

И здесь надо сказать, что Карабах в составе независимого Азербайджана никогда не был.

То есть мы до этого приняли наше решение выйти из состава Азербайджана.

Когда Азербайджан объявил о своей независимости, мы в этот Азербайджан не входили, поэтому вопрос о территориальной целостности здесь даже не затрагивается и не рассматривается.

Мы территориальную целостность нынешнего государства Азербайджан никогда не нарушали и не нарушаем.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев