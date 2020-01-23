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Автор Любовь Степушова

Нагорный Карабах: новые подходы к неизменной позиции

Мир » Бывший СССР

2019 год выдался для Нагорно-Карабахской Республики более спокойным, чем предыдущие, сказал в программе "Точка зрения"  представитель непризнанного государства в Российской Федерации Альберт Андрян.


Нагорный Карабах стал безопасным для туристов

Как живут люди в Нагорном Карабахе? Каковы перспективы разрешения этого конфликта?

Особенно тревожным и горячим был 2016 год, когда Азербайджан предпринял попытку нарушить статус-кво на границе, но потерпел поражение. 

Готов ли Степанакерт к компромиссу с Баку? Какими могут быть взаимные уступки? Какова позиция по этому вопросу у президента Армении Николы Пашиняна? Достигнут ли хоть какой-то прогресс в переговорах с Баку? Как на Карабах влияет позиция международного сообщества? 

— Альберт, вы сами живете в Нагорном Карабахе?

— Я там родился и жил, я — постоянный житель Нагорно-Карабахской Республики. Сейчас я проживаю в основном в Москве, так как являюсь представителем НКР в России.

Ситуация сегодня в Нагорном Карабахе

— Народ Нагорного Карабаха 28 лет назад объявил о своей независимости, но чтобы это стало реальностью, пришлось воевать. И напряженность, возможность военного конфликта сохраняются до сих пор. Каким для вас был минувший 2019 год? Спокойней и тише у вас стало или, наоборот, ситуация ухудшилась и обострилась?

— За все эти годы, за весь период относительного спокойствия после прекращения активных военных действий в результате подписания в 1994 году перемирия, в разные годы было по-разному. Всем известно, что в 2016 году после долгого, так скажем, относительного спокойствия со стороны Азербайджана снова была предпринята попытка развязать полномасштабную войну. К счастью, им это сделать не удалось.

Война была остановлена, и на данный момент у нас сохраняется относительное спокойствие.

И весь 19-й год был более спокойный, чем предыдущие годы. Это связано, мы так считаем, и с изменениями в политическом поле Армении, и с новыми подходами руководства Армении к вопросу урегулирования и т. д.

Наверно, это связано также и с общей международной ситуацией, которая сложилась в Азии, в том числе в южной части Кавказа.

Вот это все привело к тому, что, видимо, и другая сторона стала более спокойной и уравновешенной.

— То есть почти не стреляли?

— Ну, не то что почти не стреляли…

— Все же часто стреляли?

— Было, да, но уже намного меньше, чем в предыдущие годы.

— А жертвы были?

— Да, жертвы, к сожалению, все-таки были, но, опять же, не в том количестве, в каком были до этого.

Причины деэскалации нагорнокарабахского конфликта

— О чем это говорит, с вашей точки зрения?

— Во-первых, Азербайджан предпринял попытку блицкригом овладеть Карабахом в 16-м году, но это не удалось.

  • Это говорит, во-первых, о примерном равенстве сил, и том, что в общем это была проверка готовности нашей армии защитить свои границы. И получив такой отпор, я думаю, что любому нужно второй раз очень сильно подумать, прежде чем приступить к таким действиям.
  • Во-вторых, еще раз, после того, как к власти в Армении пришел Никол Пашинян, пришел новый премьер-министр, существенно изменился и подход к этому вопросу урегулирования и вообще ко всем вопросам, которые связаны с Карабахом и обстановкой вокруг него.

Но наша позиция в главном не меняется — мы требуем подписания мирного договора, признания статуса Нагорного Карабаха, для того чтобы закончить эту войну и приступить уже к обсуждению самых разных, очень многочисленных насущных проблем, мирных проблем.

Нам надо нормальные границы установить, отрегулировать многие другие проблемы и все-все-все. Надо сделать очень много, чтобы все было нормально.

Подходы к решению нагорнокарабахской проблемы

— Вы еще требуете референдума в Нагорно-Карабахской Республике? Или он уже был и больше не требуется?

— Нет, мы не требуем нового референдцма, у нас референдум уже был.

Второй раз проводить референдум о том, что мы хотим независимости, мы не хотим…

Премьер-министр Армении выступил с некоторыми новыми заявлениями. Это новые подходы в этом вопросе, но принципиальные позиции сохраняются.

Если вы следите за этим вопросом, то, наверное, знаете, что уже стоял вопрос о том, чтобы Нагорно-Карабахская Республика, карабахская сторона, тоже приняла участие в переговорах с Азербайджаном. Потому что любое решение этого вопроса должно устраивать три стороны.

Есть и другие здравые подходы и очевидные предложения. Вот эти все вопросы — это зондирование какого-то нового подхода к этому процессу, который тянется уже долго. Поэтому нужно придать ему какое-то новое дыхание для того, чтобы его активизировать и наконец-то сдвинуть дело с мертвой точки.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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