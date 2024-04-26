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"Травмы — обычный спутник спортсменов": в Роскачестве рассказали, какую спортивную страховку лучше оформить для ребёнка

Роскачество: для ребёнка-спортсмена лучше выбирать расширенную страховку

2:18
Страхование

Спортивная страховка для ребёнка необходима, если он посещает спортивные секции и кружки. Специалисты Роскачества рассказали родителям, как её оформить.

Роскачество: для ребёнка-спортсмена лучше выбирать расширенную страховку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот вид страхования является обязательным для участия ребёнка в соревнованиях, сборах и выступлениях, отметили эксперты. Оформить его можно только до 18 лет.

"Самый главный вопрос (и он же существенно влияет на стоимость полиса) — от чего именно страхуется ребенок. Наиболее бюджетные варианты предполагают в качестве страхового случая лишь гибель застрахованного. Но лучше выбирать полис с расширенным списком страховых случаев, так как различные травмы — обычный спутник спортсменов, а лечение после некоторых долгое и стоит немало", — посоветовали в Роскачестве.

По словам специалистов, самая расширенная страховка предполагает покрытие рисков инвалидности, травм и дополнительных страховых случаев. При этом в полисе учитываются травмы, полученные не только во время занятий в спортивной секции, но и на уроках физкультуры и даже просто во дворе. Также некоторые полисы покрывают расходы на госпитализацию и лечение за границей, если ребенок выезжает на соревнования за пределы России.

В Роскачестве посоветовали перед покупкой страховки изучить список рисков, которые в неё входят, так как предложения разных компаний могут отличаться. В противном случае родителей может ждать неприятный сюрприз, что за полученную ребёнком травму выплата не полагается.

Спортивную страховку можно оформить на разные периоды — от одного дня до года, отметили эксперты. При этом нужно учитывать, что иногда полис начинает действовать не в день покупки, а позже, предупредили в Роскачестве.

При наступлении страхового случая родители должны подать в страховую компанию пакет документов для выплаты: заявление, свой паспорт и документы, удостоверяющие личность ребёнка, а также медицинские справки о полученной травме, копии анализов и исследований, если они проводились, сообщают специалисты.

Ранее эксперты дали советы по выбору страховки для беременных.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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