Роль России в урегулировании карабахского конфликта - мнение НКР

2019 год в Нагорно-Карабахской Республике был достаточно спокойным. Особенно, если сравнивать с началом военных действий в 90-х годах и с недавним 16-м годом.



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Почему карабахцы не обижаются на Армению за непризнание их государства, а на Россию за то, что она поставляет Азербайджану оружие? Какова роль Армении и России в мирном разрешении этого конфликта?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал представитель Нагорно-Карабахской Республики в России Альберт Андрян.

Читайте начало интервью:

Нагорный Карабах: новые подходы к неизменной позиции

Карабах остался в СССР, когда Азербайджан из него вышел

— Альберт, вы объяснили, что Карабахская автономия не нарушала никаких законов, выходя из состава советского Азербайджана, а потом Азербайджан вышел из СССР, а Карабах в нем остался, поэтому НКР к независимому Азербайджану вообще не имеет никакого отношения.

Но международное сообщество большей частью думает по-другому. По крайней мере, европейцы и американцы поддерживают претензии Азербайджана на эти территории.

— Я не думаю, что именно так стоит вопрос.

Почему позиция НКР не сепаратизм

— В Европарламенте недавно завершилось голосование по резолюции "Об общей политике ЕЭС в области внешней политики и безопасности". И большинство депутатов — 454 из 704 — проголосовало за эту резолюцию, в которую включен пункт о поддержке территориальной целостности партнерских государств.

— Но это же не конкретно Азербайджана, Армении и Карабаха касается.

— Да, но резолюция ООН, например, говорит о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

— Мы территориальную целостность Азербайджана не нарушаем. Потому что мы исходим из тех законов, которые были в советское время в Советском Союзе. Мы согласно той Конституции определились и решили все свои вопросы совершенно законно.

В состав независимого Азербайджана НКР не входила, не входит и не собирается претендовать на территорию Азербайджана.

Взаимоотношения КНР с Арменией

— Все же главным препятствием, видимо, является непонятная позиция Армении, непризнание Арменией независимости Нагорного Карабаха. Если бы Армения это сделала, то процесс пошел бы, наверно, легче, были бы новые правовые основания. А раз Армения не признает, за что, собственно, бороться? Донбасские республики тоже стремятся в Россию, и тоже Россия их не признает, поэтому они находятся в непонятном подвешенном состоянии. У вас нет такой обиды на Армению?

— Нет, потому что между Арменией и Карабахом есть соглашение, есть договор, согласно которому Армения является гарантом независимости Карабаха. А официального признания нет, видимо, чтобы не обострять и так напряженную ситуацию, потому что идет переговорный процесс, который как бы поддерживает баланс между сторонами.

Главное, нет этой войны, серьезных обстрелов, обострения ситуации и т. д.

Все делается для того, чтобы не спровоцировать рост напряженности, поэтому пока этот вопрос и остался висеть в воздухе. А так у нас с Арменией нет никаких проблем.

Взаимоотношения НКР с Россией

— В апреле 2016 года Азербайджан атаковал ваши вооруженные силы. И как уверяет азербайджанская сторона, они стали вас побеждать и только вмешательство России не позволило им довести дело до конца. Каково ваше мнение об этом?

— Я не знаю, что они там думают, я не могу за них отвечать, но если бы они могли что-то такое сделать, они бы сделали это вне зависимости от того, Россия вмешалась или не вмешалась.

Хотя роль России в вопросе установления перемирия, прекращения огня, вообще мирного решения этого конфликта, огромна.

Но я не думаю, что Россия помешала Азербайджану нас сломить или захватить.

— Не обижаетесь ли вы на Россию за то, что Россия поставляет оружие Азербайджану?

— Есть такой момент, не то, чтобы обиды, а скорее непонимания такой позиции. И не то, чтобы мы как-то что-то против России имеем, но мы просто понимаем, что оружие, которое Азербайджан приобретает у России, совсем не оборонительного характера, это оружие массового уничтожения, там системы "Град" и все такое прочее.

Военные действия в Карабахе

— А вам кто какое оружие поставляет?

— Нет, нам напрямую никто ничего не поставляет.

Естественно, у нас тоже есть возможности приобретения оружия, поэтому мы тоже имеем сейчас достаточно вооружения.

Вот именно поэтому как раз сейчас и сложилось равенство сил. Именно это азербайджанскую сторону и приструнило, а в нас это вселяет уверенность в том, что всем будет лучше решать проблемы мирным путем.

Изначально, когда только началась война, в 90-х годах, у Азербайджана было все оружие, которое осталось там после советских войск во всех этих воинских частях, на складах и базах, которые были в Закавказье. Крупные базы располагались в том числе и на территории Азербайджана. У нас же тогда вообще ничего не было. Тогда Азербайджан, имея такой огромный перевес в живой силе и вооружении, более 60 процентов территории Нагорно-Карабахской автономной области захватил достаточно быстро.

Но потом мы собрались, организовались, смогли немного вооружиться, и они уже не смогли дальше продвинуться. То есть эти наши неудачи были именно из-за того, что еще не была сформирована наша оборонительная армия, не было того количества оружия, с которым мы могли бы противостоять. Но уже в ходе войны мы как-то это все смогли сделать.

— Тогда армяне действительно показали очень высокий боевой дух. Вы считаете, что и конфликт, произошедший в 2016 году, также выигран вами в военном отношении?

— Главное, что мы остались на своих позициях и не дали им продвинуться.

Вообще же, я не считаю, что в военном отношении кто-то что-то выигрывает, потому что любая война связана с жертвами.

Мы не продвинулись вперед, чтобы сказать, что мы что-то выиграли. Мы остались на своих позициях.

— А территориально они тогда ничего не отвоевали?

— Там всего пару высоток, практически никому не нужных, хоть они и раструбили, что 800 гектаров каких-то и т. д.

— Это чушь?

— Не то, что чушь, но я не считаю, что это есть победа.

Победа не измеряется квадратными метрами.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев