В Нагорном Карабахе рассказали, возможен ли "пересмотр границ" с Азербайджаном

2019 год выдался для Нагорно-Карабахской Республики (НКР) более спокойным, чем предыдущие, сказал в программе "Точка зрения" представитель непризнанного государства в России Альберт Андрян.



Нагорный Карабах стал безопасным для туристов

Азербайджан сам виноват в потере территорий

Особенно отличился 2016 год, когда Азербайджан предпринял попытку развязать полномасштабную войну, но был остановлен. То, что азербайджанцы взяли в 2016 году несколько высот, это не значит, что мы проиграли, отметил Альберт Андрян. Новое руководство Армении изменило подход к урегулированию, отметил представитель НКР, так, например, ставится вопрос об участии представителей НКР в переговорном процессе.

"Наша позиция не изменилась — мы требуем подписания мирного договора, чтобы закончить эту войну и добиться получения независимости. А потом мы сами решим, входить в состав какого-либо государства или не входить", — сказал Альберт Андрян.

Ни Степанакерт, ни Ереван не обсуждают вопрос возврата семи областей, не входящих в бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область, допустим, в обмен на признание независимости НКР, отметил он.

"Эта территория, которую мы сейчас контролируем, образовалась в результате той войны, которую нам навязал Азербайджан. Они, по нашей Конституции, входят в состав Республики, и обсуждение вопросов о пересмотре границ возможно только после подписания мирного соглашения", — отметил представитель НКР в России.

Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана

По его словам, Нагорно-Карабахская автономная область не нарушала никаких законов СССР, и вопросы о выходе из Азербайджана решались на уровне той Конституции, которая тогда существовала.

"Когда Азербайджан выходил из состава Союза, мы обратились в Москву с просьбой утвердить наш переход под юрисдикцию Армении, но СССР распался, потом началась война. То есть Карабах в составе независимого Азербайджана никогда не был", — сказал Альберт Андрян.

Позиция Баку, добавил он, состоит в том, что Азербайджан требует без всяких условий освобождения всех территорий и возвращения Карабаха под свою юрисдикцию. Пока точек схождения мнений нет, отметил представитель НКР.

Карабах стал безопасным для туристов

Альберт Андрян пояснил, что карабахцы "не обижаются" на Армению, которая не признает независимость НКР, так как есть необходимость не обострять конфликт, с другой стороны есть непонимание поставок Азербайджану российского оружия, причем наступательного.

Однако, заверил представитель НКР, армия Республики достаточно хорошо вооружена "симпатизирующими государствами". Он отметил вклад армянской диаспоры в становление "могущества" Армении. Ежегодно увеличивается на 50% поток туристов в НКР — 42 тысячи поездок в 2019 году. Это говорит о том, что страна становится безопасной. Это центр христианской культуры, есть и мусульманские памятники, это безвизовая территория для россиян, абсолютно русскоязычная и доброжелательно настроенная, отметил Альберт Андрян.

Если вы хотите узнать, какие у карабахцев паспорта и пускают ли с ними в Шенгенскую зону, а также как устроена граница с Азербайджаном, смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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