В Армении стартовал сбор подписей за присоединение Нагорного Карабаха.

Армянская политическая партия "Сасна Црер" начинает сбор подписей о присоединении к Армении Нагорного Карабаха (Арцаха). Об этом заявил координатор секретариата партии Варужан Аветисян на пресс-конференции 18 марта. Политик считает, что жители непризнанной республики должны участвовать в армянских выборах и референдумах.
Член партии Жирайр Сефилян рассказал об угрозе "абхазизации", которую переживает Нагорно-Карабахская республика, рискующая надолго остаться непризнанным государственным образованием.
"Каким статусом сегодня обладают Абхазия и Южная Осетия? Та же угроза нависла и над Арцахом", — считает Сефилян.
Член координационного совета арцахского отделения партии "Сасна Црер" Мхтиар Аветисян напомнил, что целью выхода республики из состава Азербайджана было ее последующее объединение с Арменией
На парламентских выборах в Армении, состоявшихся в конце прошлого года, партия "Сасна Црер" не получила мест в Национальном собрании, набрав менее 2% голосов избирателей. Однако, во время организованных партией массовых протестов в Ереване в 2016 году ее, как сообщала "Правда.Ру", внезапно поддержало посольство США.
Источник фото: wikimedia.org
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