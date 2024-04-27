Секреты вторички: 5 авто, которые вы можете купить за 350 тысяч рублей и не пожалеть

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Директор автосалона назвал пять надежных авто за 350 тысяч рублей на вторичке

2:27
Авто

В настоящее время на вторичном авторынке можно найти автомобиль за 350 тысяч рублей, хотя это будет старая модель с большим пробегом. Покупателям стоит быть готовыми к тому, что поиски подходящего варианта займут время. Тем не менее, как отметил директор автосалона в интервью для naavtotrasse.ru, в этом ценовом диапазоне доступно несколько надежных моделей.

Директор автосалона назвал пять надежных авто за 350 тысяч рублей на вторичке
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Lada Granta
Выбор между иностранным автомобилем старше и с большим пробегом или более свежей, но более доступной в эксплуатации моделью может быть сложным. Отечественная Lada Granta производства 2011-2014 годов — это экономичный выбор. Машина проста в управлении и не требует значительных затрат на обслуживание, предлагая базовые удобства и простой 1.6-литровый двигатель с механической коробкой передач.

Ford Focus
Среди иностранных авто, доступных в этом бюджете, стоит обратить внимание на Ford Focus второго поколения 2006-2007 годов. Несмотря на внушительный пробег и возможные недочеты, автомобиль предлагает комфорт, доступность в содержании и хорошее оснащение. Можно выбрать из множества доступных модификаций.

Renault Symbol
С бюджетом в 350 тысяч рублей стоит рассмотреть более простые варианты, такие как Renault Symbol 2008-2010 годов. Эта модель менее популярна в России, что упрощает поиск подходящего варианта в рамках бюджета. Автомобиль недорогой в обслуживании и отличается надежностью.

Kia Spectra
Kia Spectra с пробегом 2006-2008 годов также представляет собой хороший выбор в данном ценовом диапазоне. Этот автомобиль прост в эксплуатации и надежен, хотя и не обладает особыми техническими особенностями.

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer девятого поколения (2005-2008 годов) предлагает отличную прочность, уровень комфорта и хорошее техническое оснащение за 350 тысяч рублей. Возможность приобретения модели с автоматической коробкой передач делает этот вариант еще более привлекательным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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