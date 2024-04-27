Врач назвала спортивные упражнения для спокойствия с научно доказанной эффективностью

Для спокойствия стоит делать всего два упражнения

2:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач и специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова назвала упражнения для спокойствия, эффективность которых доказана учеными.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

По ее словам, эмоции человек ощущает через тело. Если нет хорошего контакта с организмом, вам просто тревожно, страшно или весело. Один из наиболее эффективных инструментов развития интрацепции — медитация. Развитие контакта с телом можно рассмотреть на примере медитации в движении — практике цигуна Синг Шен Джуанга, которая имеет научно доказанную эффективность в борьбе с депрессивными состояниями.

Для этого медленно поверните голову из стороны в сторону. Условно предположим, что он делается на три счета. А теперь сделайте такой же поворот на десять счетов. В процессе поворота обратите внимание на свои ощущения и подумайте, что можно расслабить в этом движении. Может быть, получится снять напряжение с плеч, челюсти. Следующий поворот выполните на 15 счетов — и снова задайте себе вопрос "что я еще могу расслабить в процессе поворота?".

Постепенно увеличивайте продолжительность движения. Благодаря этому упражнению начинают ощущаться мышцы шеи, плеч и даже головы, расслабляется лицо.

Портал "СЭ" пишет, что еще одно важное для расслабления упражнение — поворот на двенадцатом грудном позвонке. Для его выполнения положите одну ладонь на солнечное сплетение (нервный пучок под диафрагмой, примерно в середине живота под грудной клеткой), другую — на спину напротив этой области. Это и будет двенадцатый грудной позвонок. Затем стоит представить, что нижняя часть тела (ниже солнечного сплетения) заморожена, а верхняя часть вращается. Сделайте первое движение так, как комфортно, после замедлите его — так, чтобы поворот был на 10-15 счетов. Постепенно увеличивайте количество счетов и постоянно задавайте себе вопрос: "Что я еще могу расслабить в этом движении?"

Отмечайте, как меняется дыхание в процессе. Эти упражнения помогут проработать активные зоны позвоночника и выстроить контакт мозга с телом — обращая внимание на неважные приятные телесные ощущения.