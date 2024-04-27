Анастасия Волочкова рассказала, что полетит отдыхать на Мальдивы не одна: "Уже скоро в рай!"

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась, что скоро окажется в райском местечке.
Экс-прима Большого театра опубликовала в Инстаграм* фото с пляжа в купальнике. Звезда балета уже предвкушает незабываемый отдых.
Волочкова намекнула, что на Мальдивах будет отдыхать не одна.
"Уже скоро в рай! Осталось три мероприятия. С кем поеду, узнаете скоро", — написала балерина под фотографией.
Ранее Анастасия Волочкова заинтриговала публику, показав фото с букетом красных роз и подписью: "Это любовь".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.