Анастасия Волочкова рассказала, что полетит отдыхать на Мальдивы не одна: "Уже скоро в рай!"

Анастасия Волочкова заявила, что отдохнёт на Мальдивах в компании

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась, что скоро окажется в райском местечке.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Экс-прима Большого театра опубликовала в Инстаграм* фото с пляжа в купальнике. Звезда балета уже предвкушает незабываемый отдых.

Волочкова намекнула, что на Мальдивах будет отдыхать не одна.

"Уже скоро в рай! Осталось три мероприятия. С кем поеду, узнаете скоро", — написала балерина под фотографией.

Ранее Анастасия Волочкова заинтриговала публику, показав фото с букетом красных роз и подписью: "Это любовь".

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