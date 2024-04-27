Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PLOS One: обнаружены свидетельства древних ритуалов майя
Певица Валерия сняла Иосфифа Пригожина на троне в туалете
В Нижневартовске банда подростков нападают на курьеров
Как приготовить банановый пудинг
Артур Мурадян: цена тура зависит от времени покупки
Советы для большого урожая картошки
Актриса Юлия Такшина призналась, что хотела бы стать многодетной матерью
Для спокойствия стоит делать всего два упражнения
Директор автосалона назвал пять надежных авто за 350 тысяч рублей на вторичке
Россиянам раскрали способы избежания переедания в гостях

Врач Бобровский: важно выбирать подходящих соседей за столом, чтобы не переедать

2:05
Здоровье

Предстоящие майские выходные многие планируют провести в гостях у друзей, родственников или на природе. Однако во время праздничного застолья всегда есть соблазн переесть, что может негативно сказаться на здоровье, как отметил доктор медицинских наук и специалист по диетологии Андрей Бобровский. Он объяснил, почему разовое переедание может быть опасным, и дал советы, как этого избежать.

Врач Бобровский: важно выбирать подходящих соседей за столом, чтобы не переедать
Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Пять из десяти основных причин смертности связаны с регулярным перееданием и избыточным весом. А однократное переедание может вылиться, как в народе говорят, в несварение: тяжесть, нарушение сна, изжогу, отрыжку, проблемы с поджелудочной железой. Это называется нарушением пищеварения", — предостерёг Андрей Бобровский.

По его утверждению, не стоит приходить в гости на пустой желудок. Разумнее заранее перекусить чем-то объёмным, но лёгким, например, овощами или фруктами. Во время трапезы рекомендуется выбирать блюда из овощей, зелени и деликатесов.

"Тогда хозяйка не будет подкладывать ещё. Медленно и тщательно пережёвывайте пищу. Надо из каждого кусочка брать максимум вкуса, наслаждаться едой. Плохой вариант, когда человек берёт кусочек, кладёт его в рот и, ещё не пережевав, не проглотив его, тянется за следующим", — отметил специалист.

Важно тщательно выбирать соседей за столом. Более рациональным будет присоединиться к тем, кто уважает определённые диетические ограничения, а не к тем, кто весьма быстро напивается комментирует: "Почему ты не ешь, не уважаешь хозяина?" Кроме того, стоит активно участвовать в беседах. Это затруднительно делать с полным ртом, кроме того, это замедлит процесс пищеварения и поможет почувствовать себя сытым. Следует с осторожностью подходить к употреблению алкоголя — он сам по себе калорийный и может сподвигнуть к перееданию, подытожил Бобровский.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Для спокойствия стоит делать всего два упражнения
Директор автосалона назвал пять надежных авто за 350 тысяч рублей на вторичке
Врач Бобровский: важно выбирать подходящих соседей за столом, чтобы не переедать
Стало известно, как понравиться кошке
Эксперты назвали идеальную породу кошки для активной семьи
Боец из Башкирии четыре дня пролежал под завалами в зоне СВО
ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области: ранен мужчина
Анастасия Волочкова заявила, что отдохнёт на Мальдивах в компании
Турист побеспокоил моржа в норвежском Шпицбергене и был оштрафован
Политолог Ищенко объяснил, как и чем Россия может помочь Гагаузии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников