Россиянам раскрали способы избежания переедания в гостях

Врач Бобровский: важно выбирать подходящих соседей за столом, чтобы не переедать

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Предстоящие майские выходные многие планируют провести в гостях у друзей, родственников или на природе. Однако во время праздничного застолья всегда есть соблазн переесть, что может негативно сказаться на здоровье, как отметил доктор медицинских наук и специалист по диетологии Андрей Бобровский. Он объяснил, почему разовое переедание может быть опасным, и дал советы, как этого избежать.

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"Пять из десяти основных причин смертности связаны с регулярным перееданием и избыточным весом. А однократное переедание может вылиться, как в народе говорят, в несварение: тяжесть, нарушение сна, изжогу, отрыжку, проблемы с поджелудочной железой. Это называется нарушением пищеварения", — предостерёг Андрей Бобровский.

По его утверждению, не стоит приходить в гости на пустой желудок. Разумнее заранее перекусить чем-то объёмным, но лёгким, например, овощами или фруктами. Во время трапезы рекомендуется выбирать блюда из овощей, зелени и деликатесов.

"Тогда хозяйка не будет подкладывать ещё. Медленно и тщательно пережёвывайте пищу. Надо из каждого кусочка брать максимум вкуса, наслаждаться едой. Плохой вариант, когда человек берёт кусочек, кладёт его в рот и, ещё не пережевав, не проглотив его, тянется за следующим", — отметил специалист.

Важно тщательно выбирать соседей за столом. Более рациональным будет присоединиться к тем, кто уважает определённые диетические ограничения, а не к тем, кто весьма быстро напивается комментирует: "Почему ты не ешь, не уважаешь хозяина?" Кроме того, стоит активно участвовать в беседах. Это затруднительно делать с полным ртом, кроме того, это замедлит процесс пищеварения и поможет почувствовать себя сытым. Следует с осторожностью подходить к употреблению алкоголя — он сам по себе калорийный и может сподвигнуть к перееданию, подытожил Бобровский.