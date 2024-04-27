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Экономьте на путешествиях: забронируйте тур заранее, советует эксперт

Артур Мурадян: цена тура зависит от времени покупки

0:59
Туризм

Росссиянам предложили забронировать туры заранее, чтобы сэкономить на путешествии. Это мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Артур Мурадян: цена тура зависит от времени покупки
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Чем раньше вы забронируете тур, тем меньше стоимость поездки, включая перелет", — подчеркнул эксперт. 

Он также посоветовал россиянам рассмотреть более близкие направления для отдыха, доступные для самостоятельного поездки на автомобиле, такие как соседние города или регионы с загородными и SPA-отелями с высоким уровнем сервиса. Это позволит семье сэкономить значительные суммы за счет отсутствия затрат на авиаперелет, отметил руководитель Space Travel.

Ранее "Газета.Ru" сообщала о планах россиян на майские праздники. По данным опроса "Банки.ру", почти половина россиян собирается провести продолжительные выходные дома.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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