Экономьте на путешествиях: забронируйте тур заранее, советует эксперт

Росссиянам предложили забронировать туры заранее, чтобы сэкономить на путешествии. Это мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Чем раньше вы забронируете тур, тем меньше стоимость поездки, включая перелет", — подчеркнул эксперт.
Он также посоветовал россиянам рассмотреть более близкие направления для отдыха, доступные для самостоятельного поездки на автомобиле, такие как соседние города или регионы с загородными и SPA-отелями с высоким уровнем сервиса. Это позволит семье сэкономить значительные суммы за счет отсутствия затрат на авиаперелет, отметил руководитель Space Travel.
Ранее "Газета.Ru" сообщала о планах россиян на майские праздники. По данным опроса "Банки.ру", почти половина россиян собирается провести продолжительные выходные дома.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.