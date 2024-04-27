Как понравиться кошке: несколько способов наладить отношения с питомцем

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Стало известно, как понравиться кошке

1:15
Зоосфера » Кошки

Кошки известны своим своенравным нравом и особыми манерами поведения. Порой, наладить контакт с ними может быть непросто.

Стало известно, как понравиться кошке
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако соблюдение определённых правил поможет завоевать доверие пушистого друга.

Не мешайте

Не следует беспокоить кошку во время еды, сна или игры.

В такие моменты животное может стать раздражительным и воспринимать даже самые добрые намерения как угрозу.

Часто кошки выбирают общение с тем человеком в комнате, который не пытается их гладить. И это действительно так. Попытки поднять кошку на руки могут привести к противоположному эффекту. Важно дать животному возможность самостоятельно привыкнуть и подойти к вам.

Не пугайте

Избегайте шума и криков в присутствии вашего питомца, так как это может его насторожить.

Не причиняйте вред

Это может произойти даже невольно, если не знать основных правил обращения.

Например, не следует трогать усы кошки, поскольку они помогают ей ориентироваться в пространстве. Также не стоит тянуть животное за хвост.

Если в доме есть маленькие дети, им также необходимо объяснить эти простые правила поведения с кошкой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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