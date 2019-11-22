Армения отвергла план США по развитию энергетики

Вашингтон привык, что постсоветские страны готовы "выстрелить себе в ногу", лишь бы не сотрудничать с Россией. Но Ереван отказался от плана США по модернизации энергосистемы.

Ядерные технологии — не для Армении?

США в рамках программы USAID подготовили для Армении "План по развитию энергосистемы Армении на 2020 — 2036 годы по минимальным затратам". Он требует повысить цены на газ и закрыть Армянскую атомную электростанцию. План составлен из расчета того, что в 2020 году рост ВВП прогнозируется на уровне 4,65%, а с 2022 года — на уровне 4,5%. "При этом рост потребности в электроэнергии вырастет в среднем на 1,7% в год, а уровень импорта и экспорта электроэнергии 2018 года сохранится до 2036 года", указывается в плане.

Американцы предлагают к 2027 году повысить цену на газ до 299 долларов за 1000 куб. метров, и после этого "рост продолжится в том же темпе". "Армянская атомная электростанция с 2027 года будет снята с эксплуатации, а с 2021 года и Разданская ТЭС. При этом предполагается, что в 2022 году солнечная электростанция "Масрик-1" и электростанция с газовой турбиной комбинированного цикла "Ренко" будут введены в энергетическую систему страны", указывается в плане.

Не берите газ по 165 — берите по 299. Это ли не наглость?

Как вам, читатель, такой план "по минимальным ценам"? Это с учетом того, что только что Армения договорилась с Россией, что цены на газ не будут повышаться как минимум до весны 2020 года с тарифом на входе 165 долларов за 1000 кубометров. При этом рост цены газа на внутреннем рынке "Газпром" согласился компенсировать за счет внутренней оптимизации расходов своей 100%-ой дочерней компании "Газпром Армения".

Если говорить об Армянской АЭС, то она дает сегодня около трети электроэнергии в стране, и ее закрыть — это "выстрелить себе в ногу". Справедливости ради надо сказать, что авторы плана дают варианты сохранения АЭС до 2037 года, правда, с инвестициями в 600 миллионов долларов, вероятно, тоже американскими.

Заметим, что на станции действует реактор ВВЭР-440. Многие государства, использующие аналогичные реакторы, идут по пути продления срока их эксплуатации. Например, на Кольской АЭС этот срок продлен до 60 лет. Исходя из того, что в 2026 году исполнится 40 лет эксплуатации блока, а также с учетом шестилетнего срока простоя второго энергоблока, то чисто теоретически можно допустить возможность продления не только до 2040 года, но и до 2046 года.

Разданскую ТЭС (1966 года) закрыть, по логике американцев — чем раньше, тем лучше, потому что она тоже выработала свой ресурс. В середине июля в Ереване началось строительство новой Разданской ТЭС мощностью 250 МВт и стоимостью более $250 млн, которая должна прийти на смену старой станции. Закончить объект планируется через два года. Там применяется та самая упомянутая газовая турбина комбинированного цикла "Ренко", но вместе с солнечной электростанцией новая ТЭС не восполнит потери от вывода АЭС и старой ТЭС мощностью 760 МВт.

Сейчас удельный вес возобновляемой энергетики (без учета малых ГЭС) не достигает в Армении и 1%, в плане довести до 10%.

Надо еще учесть, что Армении выгодно продавать свою электроэнергию в Грузию и Иран, и она это делает, но от случая к случаю, можно было бы продавать и в Россию, и в Азербайджан, но для этого надо строить новые ЛЭП и закольцовывать их в систему Азербайджан — Грузия — Россия. Этим в Армении никто не занимается. Реализация утвержденного в 2015 году проекта электроэнергетического коридора "Север — Юг", призванного обеспечить взаимные перетоки по маршруту Иран — Армения — Грузия — Россия, так и не может сдвинуться с мертвой точки. Об этом в американском плане ни строчки, его главное назначение — продать Армении свой СПГ.

Реакция Армении на предложение самоубиться

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян отреагировал на план вежливо. "План по развитию энергосистемы Армении на 2020 — 2036 годы по минимальным затратам", подготовленный в рамках программы USAID "Либерализация рынка и торговля электроэнергией", не является обязательным для правительства Армении и может служить лишь неким ориентиром, но не более того", — сказал Варданян.

Он напомнил, что правительство разрабатывает стратегию развития до 2040 года, в которой учтены расчеты, сделанные в этом плане. "Но не исключено, что базовые данные, взятые специалистами USAID, не созвучны с теми, которыми руководствуется Армения. Например, Армения проводит политику, согласно которой мы останемся страной с атомной энергетикой и будем иметь АЭС", — пояснил Варданян.

О стоимости газа, на который американцы уже навесили ценник, Варданян высказался так: "Цена за газ в Армении всегда определялась в результате переговоров между правительствами Армении и России"."В данном случае представлен прогноз, что цены могут соответствовать европейским, но это не значит, что так оно и будет", — добавил он.

Фото: Stratocles, Википедия, Армянская АЭС

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