Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах

В Армении — новая законодательная и исполнительная власть. Страной фактически руководит движение Николы Пашиняна "Мой шаг". Куда пойдет с ним республика? Как будет бороться с коррупцией? Какую позицию займут политики, которых некоторые считают прозападными, в Карабахском конфликте? Как будут развиваться отношения с Россией?



Как Армения узнает, что Пашинян - тот, кто ей нужен

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.

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— Александр, реально ли в Армении, да и вообще везде, прекратить воровство бюджетных денег, коррупцию даже если новая власть действительно этим займется?

— Нужно создать и наладить открытый транспарентный способ распределения этих самых бюджетных денег, когда прозрачно подаются заявки и эти заявки по некой процедуре рассматриваются. Поскольку от некоторых монополий избавиться невозможно, нужно четкое антимонопольное законодательство. Например, "Газпром" — это монополия естественная. Построить к каждому дому 50 труб, создав конкуренцию, невозможно. Но работа таких предприятий должна быть прозрачной.

В тот момент, когда будет то, что на Западе называется watchdog (сторожевая собака), тогда будет видно, каким образом распределяются эти деньги, в том числе бюджетные. Проблема, конечно, будет всегда. Коррупция есть и на Западе. Абсолютно избавиться от этого невозможно. Но будет некий механизм, который будет работать. И тогда действительно можно будет поверить, что борьба с коррупцией происходит.

— Как Пашинян будет отвечать на запросы общества и решать внутренние проблемы? Он выглядит достаточно решительно, но хватит ли у него запала для решения таких серьезных проблем?

— Мне кажется, что запала для этого мало. И воли для этого мало. Нужна долгая серьезная работа.

— Он призывает учиться у Евросоюза, Германии процессу демократизации. Как и кому учиться?…

— Конечно. Вы совершенно правы. Поэтому он и говорит "помочь".

— А чему именно? Организовать транспарентность? Что он имеет в виду?

— В том числе. Например, организация выборов. Это в том числе и техническая помощь. Камеры в избирательных участках. Это правильно организованный процесс наблюдения. Это слежение за тем, как средства массовой информации разные партии освещают. И т. д. Есть наработанные механизмы, поэтому можно не изобретать велосипед самим, а воспользоваться опытом обществ, в которых они есть, они помогут.

Понятно, что если мы не захотим, то никто нам не поможет. Но если эта потребность есть, то квалификацию можно где-то взять, методики, примеры и т. д. где-то уже существуют. И это можно пытаться сделать у себя. Это, конечно, путь на десятилетия. Но то, что есть осознание и воля к тому, чтобы это делать, я думаю, уже очень важно.

— Как Пашинян будет решать проблему Нагорного Карабаха? Американцы продвигают позицию Азербайджана: территория в обмен на мир. То есть отдать захваченные Арменией районы и в ответ будет установлен мир в Нагорном Карабахе. Как к этому относятся в Армении? Какие в этом нюансы?

— Тут много очень нюансов. Можно часами говорить. Территории в обмен на мир — это не очень приемлемое решение для народов Армении и Нагорного Карабаха. Дело в том, что, во-первых, из этой формулировки получается, что мир нужен только армянам и не нужен азербайджанцам. А во-вторых, в обмен на территории ничего не дают, просто обещают не воевать. Но кто ж им поверит?

— То есть даже не говорится, что Нагорному Карабаху будет предоставлена независимость?

— Это называется "территории в обмен на статус". Это уже другая формулировка, которая могла бы, наверное, обсуждаться, но Азербайджан реально отказывается даже говорить об этом. Но переговорный процесс все-таки идет, хотя достаточно сложный. Я не думаю, что в ближайшее время можем вообще говорить не только о решении проблемы, а даже о каком-то прогрессе.

Но самое важное, наверное, что стоит знать даже постороннему слушателю, — могут быть две логики подхода к конфликту. Первая логика, которой придерживается Азербайджан: подход к этому конфликту как к конфликту территориальному. Фактически азербайджанцы говорят: "Отдайте нам обратно территории, которые мы считаем своими. Отдайте нам их. Они наши. Люди нам не нужны. Вы, армяне, нам не нужны. Нам нужны земли".

Второй подход, который поддерживают армянские стороны, что Карабах — это не только территории, это люди, которые там живут. Признано это государство или нет — вторично. Эти люди там живут, и не принимать участие в определении своей судьбы они не могут. И когда будет решаться окончательно вопрос, то прежде всего сами жители Арцаха (это армянское название Нагорного Карабаха) должны в этом принимать участие.

Потому что иначе получается, что вместо них кто-то другой должен решить проблему. Так в любом случае не получится. Господин Пашинян часто, несколько раз говорил: "Я не могу представлять этих людей. Они меня не избирали. Меня избирали граждане Республики Армения. Они — граждане другого государства, пусть непризнанного. Соответственно, Армения может выступать гарантом их безопасности, вести за них какие-то переговорные процессы. Но в определении судьбы жителей Нагорного Карабаха должны принимать участие жители Нагорного Карабаха".

— Получается, что позиция прежняя — как при Серже Саргсяне, так?

— Да, в общем более-менее такая же. Никол Пашинян — политик армянский, как и все или почти все остальные политики Республики Армении. Поэтому я думаю, что при любых тактических сложностях, которые будут возникать, конечно, временами, и с Россией останутся такие же отношения, как и раньше. Мы нужны друг другу, поэтому тот формат отношений, который был при Серже Саргсяне, остается сейчас и в дальнейшем.

Источник фото: minval.az

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев