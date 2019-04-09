Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Белоруссия Грузия Другие Прибалтика Украина Молдавия Армения Узбекистан
Автор Редакция рубрики "Мир"

Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах

Мир » Бывший СССР » Армения

В Армении — новая законодательная и исполнительная власть. Страной фактически руководит движение Николы Пашиняна "Мой шаг". Куда пойдет с ним республика? Как будет бороться с коррупцией? Какую позицию займут политики, которых некоторые считают прозападными, в Карабахском конфликте? Как будут развиваться отношения с Россией?


Как Армения узнает, что Пашинян - тот, кто ей нужен

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Читайте начало интервью:

Куда Армения шагает с Пашиняном

В Армении революция была не цветная, а бархатная

— Александр, реально ли в Армении, да и вообще везде, прекратить воровство бюджетных денег, коррупцию даже если новая власть действительно этим займется?

— Нужно создать и наладить открытый транспарентный способ распределения этих самых бюджетных денег, когда прозрачно подаются заявки и эти заявки по некой процедуре рассматриваются. Поскольку от некоторых монополий избавиться невозможно, нужно четкое антимонопольное законодательство. Например, "Газпром" — это монополия естественная. Построить к каждому дому 50 труб, создав конкуренцию, невозможно. Но работа таких предприятий должна быть прозрачной.

В тот момент, когда будет то, что на Западе называется watchdog (сторожевая собака), тогда будет видно, каким образом распределяются эти деньги, в том числе бюджетные. Проблема, конечно, будет всегда. Коррупция есть и на Западе. Абсолютно избавиться от этого невозможно. Но будет некий механизм, который будет работать. И тогда действительно можно будет поверить, что борьба с коррупцией происходит.

— Как Пашинян будет отвечать на запросы общества и решать внутренние проблемы? Он выглядит достаточно решительно, но хватит ли у него запала для решения таких серьезных проблем?

— Мне кажется, что запала для этого мало. И воли для этого мало. Нужна долгая серьезная работа.

— Он призывает учиться у Евросоюза, Германии процессу демократизации. Как и кому учиться?…

— Конечно. Вы совершенно правы. Поэтому он и говорит "помочь".

— А чему именно? Организовать транспарентность? Что он имеет в виду?

— В том числе. Например, организация выборов. Это в том числе и техническая помощь. Камеры в избирательных участках. Это правильно организованный процесс наблюдения. Это слежение за тем, как средства массовой информации разные партии освещают. И т. д. Есть наработанные механизмы, поэтому можно не изобретать велосипед самим, а воспользоваться опытом обществ, в которых они есть, они помогут.

Понятно, что если мы не захотим, то никто нам не поможет. Но если эта потребность есть, то квалификацию можно где-то взять, методики, примеры и т. д. где-то уже существуют. И это можно пытаться сделать у себя. Это, конечно, путь на десятилетия. Но то, что есть осознание и воля к тому, чтобы это делать, я думаю, уже очень важно.

— Как Пашинян будет решать проблему Нагорного Карабаха? Американцы продвигают позицию Азербайджана: территория в обмен на мир. То есть отдать захваченные Арменией районы и в ответ будет установлен мир в Нагорном Карабахе. Как к этому относятся в Армении? Какие в этом нюансы?

— Тут много очень нюансов. Можно часами говорить. Территории в обмен на мир — это не очень приемлемое решение для народов Армении и Нагорного Карабаха. Дело в том, что, во-первых, из этой формулировки получается, что мир нужен только армянам и не нужен азербайджанцам. А во-вторых, в обмен на территории ничего не дают, просто обещают не воевать. Но кто ж им поверит?

— То есть даже не говорится, что Нагорному Карабаху будет предоставлена независимость?

— Это называется "территории в обмен на статус". Это уже другая формулировка, которая могла бы, наверное, обсуждаться, но Азербайджан реально отказывается даже говорить об этом. Но переговорный процесс все-таки идет, хотя достаточно сложный. Я не думаю, что в ближайшее время можем вообще говорить не только о решении проблемы, а даже о каком-то прогрессе.

Но самое важное, наверное, что стоит знать даже постороннему слушателю, — могут быть две логики подхода к конфликту. Первая логика, которой придерживается Азербайджан: подход к этому конфликту как к конфликту территориальному. Фактически азербайджанцы говорят: "Отдайте нам обратно территории, которые мы считаем своими. Отдайте нам их. Они наши. Люди нам не нужны. Вы, армяне, нам не нужны. Нам нужны земли".

Второй подход, который поддерживают армянские стороны, что Карабах — это не только территории, это люди, которые там живут. Признано это государство или нет — вторично. Эти люди там живут, и не принимать участие в определении своей судьбы они не могут. И когда будет решаться окончательно вопрос, то прежде всего сами жители Арцаха (это армянское название Нагорного Карабаха) должны в этом принимать участие.

Потому что иначе получается, что вместо них кто-то другой должен решить проблему. Так в любом случае не получится. Господин Пашинян часто, несколько раз говорил: "Я не могу представлять этих людей. Они меня не избирали. Меня избирали граждане Республики Армения. Они — граждане другого государства, пусть непризнанного. Соответственно, Армения может выступать гарантом их безопасности, вести за них какие-то переговорные процессы. Но в определении судьбы жителей Нагорного Карабаха должны принимать участие жители Нагорного Карабаха".

— Получается, что позиция прежняя — как при Серже Саргсяне, так?

— Да, в общем более-менее такая же. Никол Пашинян — политик армянский, как и все или почти все остальные политики Республики Армении. Поэтому я думаю, что при любых тактических сложностях, которые будут возникать, конечно, временами, и с Россией останутся такие же отношения, как и раньше. Мы нужны друг другу, поэтому тот формат отношений, который был при Серже Саргсяне, остается сейчас и в дальнейшем.

Источник фото: minval.az

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Армения Точка зрения Никол Пашинян Нагорный Карабах борьба с коррупцией Александр Искандарян
Обсудить
Актуальная аналитика
Южная Америка
Венесуэла: жизнь продолжается нормально
Балканы
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Новости спорта
Что полезного в пляжном волейболе
Новости Все >
Минэкономразвития изменило прогноз по курсу рубля к доллару
Хоккеистки сборной России пропустили 10 шайб от команды США на чемпионате мира
В США создадут структуру по противодействию "пагубному" влиянию России в мире
Средний бюджет покупки коттеджа на Рублевке достиг 400 млн рублей
Мамаев - о показаниях свидетелей в суде: "Все четко"
В Швеции не заинтересованы в КХЛ, несмотря на приглашение Путина
Гай Юлий Цезарь стал кандидатом на выборах в Европарламент
"Мемориал" признал задержанных украинских моряков политзаключенными
Министр финансов США пообещал "поставить Россию на место"
Футболист Роналду включен в заявку "Ювентуса" на матч с "Аяксом"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Опасно не плоскостопие, а последствия

Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!

Опасно не плоскостопие, а последствия
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Экономика
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Новости Украины
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
Новости Украины
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Мир. Новости мира
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Наука и техника
Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля
Военные новости
За три года российская армия получит 150 тыс. новых АК-12 и АК-15
Дарья Митина Венесуэла: жизнь продолжается нормально Дарья Митина Любовь Степушова Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе Любовь Степушова Игорь Буккер Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен Игорь Буккер
Комментарии
Главные хищения происходят в ЦБ - эксперт
Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
В США создадут структуру по противодействию "пагубному" влиянию России в мире
"Мемориал" признал задержанных украинских моряков политзаключенными
Как в России вернуть власть народа
Гай Юлий Цезарь стал кандидатом на выборах в Европарламент
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Министр финансов США пообещал "поставить Россию на место"
"Мемориал" признал задержанных украинских моряков политзаключенными
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Министр финансов США пообещал "поставить Россию на место"
Синагога в "Бутырках" - это только начало
Непокорные евреи захватили синагогу
Как в России вернуть власть народа
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Министр финансов США пообещал "поставить Россию на место"
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
История и современность Все >
Женщина нанесла ущерб в 2,600 фунтов, взяв себе кусочек мозаики Помпеи
Женщина нанесла ущерб в 2,600 фунтов, взяв себе кусочек мозаики Помпеи
Женщина жила с трупом мертвого бойфренда месяц после его смерти
Женщина жила с трупом мертвого бойфренда месяц после его смерти
В следующем году будет окончен ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов"
В следующем году будет окончен ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов"
Сирийская армия в Хаме попала под удар террористов-смертников
Сирийская армия в Хаме попала под удар террористов-смертников
Число жертв столкновений в Ливии превысило 50 человек
Число жертв столкновений в Ливии превысило 50 человек
Порошенко заявил, что Украина создала ракеты, дальность которых больше 1000 километров
Порошенко заявил, что Украина создала ракеты, дальность которых больше 1000 километров
Битва при Легнице: как монголы обманули и разгромили рыцарей
Битва при Легнице: как монголы обманули и разгромили рыцарей
Как Бавария стала советской - на один месяц
Как Бавария стала советской - на один месяц
Пенсионеров лишили льгот за ругань в маршрутках
Пенсионеров лишили льгот за ругань в маршрутках
Военные эксперты: корабли и самолеты НАТО будут таранить и сдувать
Военные эксперты: корабли и самолеты НАТО будут таранить и сдувать
Домашнее Все >
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Почему у детей возникают нарушения пищевого поведения
Почему у детей возникают нарушения пищевого поведения
Кишечник реагирует на аномальное количество воды в организме
Кишечник реагирует на аномальное количество воды в организме
Йодированную соль теперь доставят в школы
Йодированную соль теперь доставят в школы
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" участвовала в секс-рабстве
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" участвовала в секс-рабстве
Представители этих знаков Зодиака всегда вызывают желание с ними целоваться
Представители этих знаков Зодиака всегда вызывают желание с ними целоваться
Проверено газовое оборудование в домах Подмосковья
Проверено газовое оборудование в домах Подмосковья
Гордон против своих фанатов
Гордон против своих фанатов
Продукты поднимают настроение
Продукты поднимают настроение
Гастроэнтеролог: желательно есть минимум два раза в день
Гастроэнтеролог: желательно есть минимум два раза в день
Семейный гороскоп с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Семейный гороскоп с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужское Все >
Американцы временно ушли из Ливии
Американцы временно ушли из Ливии
Ловим карася на удочку в теплое время года
Ловим карася на удочку в теплое время года
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
Весенняя палитра в интерьере
Весенняя палитра в интерьере
Что полезного в пляжном волейболе
Новости спорта
Что полезного в пляжном волейболе
Почему нельзя похудеть в одной части тела?
Новости спорта
Почему нельзя похудеть в одной части тела?
Немного о пользе ежедневного бега
Новости спорта
Немного о пользе ежедневного бега
Что нам мешает регулярно делать тренировки?
Новости спорта
Что нам мешает регулярно делать тренировки?
Серфинг - с чего начать новичкам
Новости спорта
Серфинг - с чего начать новичкам
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Балканы
Запад хочет "отжать" новые сербские земли

Прошло 20 лет с тех пор, как НАТО начал бомбардировки Югославии. Что изменилось за это время? Как будут дальше развиваться события на Балканах? Будет ли решен косовский вопрос? Вступит ли Сербия в ЕС и НАТО? Как сербы смотрят на приговор обвиненному трибуналом в Гааге Радовану Караджичу? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил эксперт.

Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Новости Армении
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Как живут венесуэльцы на самом деле
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Новости Украины
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ