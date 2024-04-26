Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джо Байден признался, что "валял дурака" во время учебы в юридической школе
Эксперт по моде Маер описал основные модные направления на 2024 год
Ближневосточная специя сумах: полезный суперфуд
Дочь Маликова Стефания продает поношенные вещи на 1,2 млн рублей
Ллойд Остин подтвердил, что США намерены закупить вооружение для ВСУ на 6 миллиардов
Ллойд Остин: США ищут государства, которые смогут отдать системы Patriot ​​Украине
Нидерланды заявили о передаче Украине истребителей F-16 до конца текущего года
Джо Байден заявил, что думал уйти из жизни после потери первой супруги и дочери
Обработка картофельных кустов от колорадских жуков
Вы не поверите, как легко ваша собака может набрать лишний вес: узнайте, как избежать этого

Сколько лакомств можно давать своему пушистому другу

3:01
Зоосфера » Собаки

Мы осознаем, как бывает сложно не поддаться умоляющему взгляду собаки и отказать ей в лишней порции еды или угощении. Часто кажется, что желудки наших питомцев никогда не ощущают сытости, а их взгляд способен растопить сердце любого хозяина.

Сколько лакомств можно давать своему пушистому другу
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важно, однако, удерживать под контролем количество и вид еды, которую мы даем нашим четвероногим друзьям, ведь за их здоровье отвечаем мы.

Простой начальный шаг в контроле аппетита собаки — это внимательное изучение информации на упаковках корма и лакомств. Производители указывают на этикетках рекомендуемую дозировку, опираясь на советы ветеринаров.

Математический метод в подсчете рациона

Основной источник калорий для собаки должен поступать из основного корма, предназначенного для удовлетворения её потребностей в питании. Лакомства должны использоваться как награда и составлять не более 10% от ежедневного калорийного потребления.

Например, если суточная норма калорий для маленькой собаки составляет около 400 ккал, и каждое лакомство содержит 200 ккал, ваш питомец может съесть не более двух таких угощений в день. Важно знать калорийность как обычного рациона, так и лакомств, которые вы предлагаете своей собаке. Правильная информация и консультации с ветеринаром помогут вам в этом.

Если вы не сильны в математике, доктор Элизабет Шайнс советует: "Здоровая собака нормального веса для своей породы может получать два-четыре лакомства, соответствующие её размеру, в день".

В первый год жизни щенка, особенно в период дрессировки, можно использовать более мелкие и менее калорийные лакомства.

Альтернативы лакомствам

Используйте часть ежедневного корма собаки в качестве награды, откладывая небольшие порции на протяжении дня. Если ваш питомец начинает различать корм и лакомства, попробуйте сменить тип корма для большего интереса. Учитывайте калорийность специализированных лакомств для зубов, так как они обычно более калорийные.

Избегайте кормления собаки продуктами со стола, так как человеческая пища часто богата жирами. Например, одна столовая ложка арахисового масла или небольшой кусочек сыра может значительно превысить дневную норму калорий для маленькой собаки.

Мониторинг веса питомца

Следите за весом собаки, регулируя количество калорий в её рационе и, при необходимости, переходите на специальный корм. Регулярные визиты к ветеринару помогут обнаружить и предотвратить проблемы с лишним весом на ранней стадии. Помните, что похвала может быть не только в виде еды.

Простые слова "Хороший мальчик!" тоже могут быть эффективным поощрением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Билан публично признался в любви известной певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Последние материалы
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай главным поставщиком для ВПК России
Муж Маруси Климовой нанял частного детектива, чтобы узнать её номер
Посол России в Лондоне был вызван в МИД страны из-за "враждебной деятельности"
Как экономить и копить деньги с умом
В России предложили обратиться к опыту Ирана в борьбе с санкциями
Звезда "Уральских пельменей" Корнева помирилась с женихом и готовится идти в ЗАГС
Джо Байден: я буду рад подебатировать с Дональдом Трампом
Новый взгляд на стиль: как сочетать пиджак с одеждой спортивного кроя
Мэттью Макконахи впервые за пять лет появился на публике с женой и детьми
Автоэксперт Солодовник провел анализ и дал советы по выбору автомобиля с пробегом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников