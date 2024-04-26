Вы не поверите, как легко ваша собака может набрать лишний вес: узнайте, как избежать этого

Сколько лакомств можно давать своему пушистому другу

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы осознаем, как бывает сложно не поддаться умоляющему взгляду собаки и отказать ей в лишней порции еды или угощении. Часто кажется, что желудки наших питомцев никогда не ощущают сытости, а их взгляд способен растопить сердце любого хозяина.

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Важно, однако, удерживать под контролем количество и вид еды, которую мы даем нашим четвероногим друзьям, ведь за их здоровье отвечаем мы.

Простой начальный шаг в контроле аппетита собаки — это внимательное изучение информации на упаковках корма и лакомств. Производители указывают на этикетках рекомендуемую дозировку, опираясь на советы ветеринаров.

Математический метод в подсчете рациона

Основной источник калорий для собаки должен поступать из основного корма, предназначенного для удовлетворения её потребностей в питании. Лакомства должны использоваться как награда и составлять не более 10% от ежедневного калорийного потребления.

Например, если суточная норма калорий для маленькой собаки составляет около 400 ккал, и каждое лакомство содержит 200 ккал, ваш питомец может съесть не более двух таких угощений в день. Важно знать калорийность как обычного рациона, так и лакомств, которые вы предлагаете своей собаке. Правильная информация и консультации с ветеринаром помогут вам в этом.

Если вы не сильны в математике, доктор Элизабет Шайнс советует: "Здоровая собака нормального веса для своей породы может получать два-четыре лакомства, соответствующие её размеру, в день".

В первый год жизни щенка, особенно в период дрессировки, можно использовать более мелкие и менее калорийные лакомства.

Альтернативы лакомствам

Используйте часть ежедневного корма собаки в качестве награды, откладывая небольшие порции на протяжении дня. Если ваш питомец начинает различать корм и лакомства, попробуйте сменить тип корма для большего интереса. Учитывайте калорийность специализированных лакомств для зубов, так как они обычно более калорийные.

Избегайте кормления собаки продуктами со стола, так как человеческая пища часто богата жирами. Например, одна столовая ложка арахисового масла или небольшой кусочек сыра может значительно превысить дневную норму калорий для маленькой собаки.

Мониторинг веса питомца

Следите за весом собаки, регулируя количество калорий в её рационе и, при необходимости, переходите на специальный корм. Регулярные визиты к ветеринару помогут обнаружить и предотвратить проблемы с лишним весом на ранней стадии. Помните, что похвала может быть не только в виде еды.

Простые слова "Хороший мальчик!" тоже могут быть эффективным поощрением.