Дочь Маликова распродает свой гардероб. Девушка хочет заработать больше миллиона рублей

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания выставила свои поношенные вещи для продажи на онлайн-платформе для ресейла Oskelly.
Так, Стефания планирует продать 23 вещи, общая стоимость которых составляет 1, 23 млн рублей. Среди представленных товаров жакет, костюм, шарфы, кроссовки, балетки, брюки, рубашки и другое от известных мировых брендов.
Стефания Маликова получила диплом журналиста-международника, окончив в 2021 году МГИМО. В 2020 году она сообщила, что занимается запуском своего бренда одежды, а через два года открыла бутик в Москве.
У артиста Дмитрия Маликова и его супруги Елены Изаксон есть двое детей — дочь Стефания и сын Марк.
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