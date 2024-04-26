Дочь Маликова распродает свой гардероб. Девушка хочет заработать больше миллиона рублей

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Дочь Маликова Стефания продает поношенные вещи на 1,2 млн рублей

0:59
Шоу-бизнес

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания выставила свои поношенные вещи для продажи на онлайн-платформе для ресейла Oskelly.

Дочь Маликова Стефания продает поношенные вещи на 1,2 млн рублей
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Стефании Маликовой и Инстаграм is licensed under public domain

Так, Стефания планирует продать 23 вещи, общая стоимость которых составляет 1, 23 млн рублей. Среди представленных товаров жакет, костюм, шарфы, кроссовки, балетки, брюки, рубашки и другое от известных мировых брендов.

Стефания Маликова получила диплом журналиста-международника, окончив в 2021 году МГИМО. В 2020 году она сообщила, что занимается запуском своего бренда одежды, а через два года открыла бутик в Москве.

У артиста Дмитрия Маликова и его супруги Елены Изаксон есть двое детей — дочь Стефания и сын Марк.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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