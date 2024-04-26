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Мода 2024: тренды, экология и ностальгия

Эксперт по моде Маер описал основные модные направления на 2024 год

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Тенденции, зародившиеся в 2023 году, будут плавно перетекать и в текущий. Однако, мир моды не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды и подходы. Стилист Наз Маер раскрыл, какая одежда будет актуальна в 2024 году.

Эксперт по моде Маер описал основные модные направления на 2024 год
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В первую очередь, эксперт отметил растущий тренд на экологичность. Этичное потребление и использование эко-материалов становятся все более популярными в мире моды. Модные дома все чаще прибегают к использованию умных тканей и специальных материалов, делая одежду не только стильной, но и функциональной. Умные ткани, способные регулировать температуру и менять цвет, будут одним из ключевых трендов в 2024 году.

Ностальгия по модным тенденциям прошлых десятилетий также останется в центре внимания. От гранжа 90-х до богемного шика 70-х, дизайнеры постоянно переосмысливают стили прошлого, чтобы создать новые интерпретации веяний тех времен.

Гендерно-нейтральная мода также будет занимать важное место. Унисекс стили, свободные силуэты и смешение мужских и женских элементов гардероба будут актуальны в 2024 году.

Яркие принты станут одним из ключевых способов выражения индивидуального стиля в этом году.

Эстетика утилитарности будет сочетать в себе практичность и стиль. Одежда, вдохновленная рабочей формой, с функциональными элементами и прочными тканями, будет диктовать модные правила, объединяя форму и функцию.

Монохром стиль продолжит оставаться популярным в 2024 году, благодаря своей элегантности и простоте, которые выдерживают испытание временем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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