Президент США признался, что не уделял должного внимания учебе

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил в конце недели, что "валял дурака" во время обучения в юридическом учебном заведении и не уделял достаточного внимания учебному процессу.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic