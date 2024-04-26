Штрафы за вейпинг в популярных туристических направлениях — остерегайтесь

За вейпинг на курортах взымаются крупные штрафы

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маркус Линдблад, эксперт компании Haypp, предупреждает российских вейперов о возможных серьезных финансовых последствиях использования электронных сигарет в популярных туристических направлениях, таких как Турция. Он отмечает, что в некоторых странах вейпинг в общественных местах может привести к значительным штрафам, достигающим 2000 евро (приблизительно 197 000 рублей).

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Например, в Испании на 28 пляжах уже действует запрет на курение и вейпинг, за что можно получить штраф до максимальной суммы. В Португалии вейпинг регулируется также строго, как и курение, с возможным штрафом в 750 евро (примерно 74 000 рублей).

Во Франции планируется полное запрещение одноразовых электронных сигарет к сентябрю 2024 года. В Италии вейпы разрешены, однако их использование в закрытых помещениях подвержено штрафу от 2700 до 54 000 рублей.

Хотя в Греции пока нет жестких ограничений на вейпинг, существуют нормы по содержанию никотина и объему картриджей.

В странах, таких как Австралия, Индия, Таиланд и Турция, вейпинг либо полностью запрещен, либо жестко регулируется с возможностью уголовного наказания.

Линдблад рекомендует российским путешественникам тщательно изучать местные законы, чтобы избежать серьезных финансовых потерь из-за незнания правил вейпинга.