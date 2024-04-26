Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Медведева вспомнила, как заедала стресс после Олимпиады
В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы
Актриса Ольга Дибцева сообщила, что её дочь Серафима посещает детского психолога
arXiv: ледяные гиганты Уран и Нептун на 10% состоят из метана
Трамп заявил о готовности провести дебаты с Байденом "в любое время и в любом месте"
Премьер-министр Литвы: Пакет помощи США может оказаться последним
Мошенники начали рассылать письма "с горячими акциями"
Рогов: ВС РФ взяли важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении
Лера Кудрявцева почтила память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Штрафы за вейпинг в популярных туристических направлениях — остерегайтесь

За вейпинг на курортах взымаются крупные штрафы

1:36
Туризм

Маркус Линдблад, эксперт компании Haypp, предупреждает российских вейперов о возможных серьезных финансовых последствиях использования электронных сигарет в популярных туристических направлениях, таких как Турция. Он отмечает, что в некоторых странах вейпинг в общественных местах может привести к значительным штрафам, достигающим 2000 евро (приблизительно 197 000 рублей).

За вейпинг на курортах взымаются крупные штрафы
Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Например, в Испании на 28 пляжах уже действует запрет на курение и вейпинг, за что можно получить штраф до максимальной суммы. В Португалии вейпинг регулируется также строго, как и курение, с возможным штрафом в 750 евро (примерно 74 000 рублей).

Во Франции планируется полное запрещение одноразовых электронных сигарет к сентябрю 2024 года. В Италии вейпы разрешены, однако их использование в закрытых помещениях подвержено штрафу от 2700 до 54 000 рублей.

Хотя в Греции пока нет жестких ограничений на вейпинг, существуют нормы по содержанию никотина и объему картриджей.

В странах, таких как Австралия, Индия, Таиланд и Турция, вейпинг либо полностью запрещен, либо жестко регулируется с возможностью уголовного наказания.

Линдблад рекомендует российским путешественникам тщательно изучать местные законы, чтобы избежать серьезных финансовых потерь из-за незнания правил вейпинга.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Билан публично признался в любви известной певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Последние материалы
Рогов: ВС РФ взяли важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении
За вейпинг на курортах взымаются крупные штрафы
Лера Кудрявцева почтила память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Джо Байден признался, что "валял дурака" во время учебы в юридической школе
Эксперт по моде Маер описал основные модные направления на 2024 год
Ближневосточная специя сумах: полезный суперфуд
Дочь Маликова Стефания продает поношенные вещи на 1,2 млн рублей
Ллойд Остин подтвердил, что США намерены закупить вооружение для ВСУ на 6 миллиардов
Сколько лакомств можно давать своему пушистому другу
Ллойд Остин: США ищут государства, которые смогут отдать системы Patriot ​​Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников