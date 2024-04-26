Лера Кудрявцева высказалась о трагедии в Чернобыле: "Остаётся только помнить подвиг героев"

Телеведущая Лера Кудрявцева напомнила об аварии на Чернобыльской АЭС.
В 38 годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале памятный пост.
Кудрявцева призвала чтить героев, на плечи которых легла обязанность устранять последствия атомной аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года.
"Нам остается только помнить подвиг героев — ликвидаторов, которые пожертвовали своим здоровьем и жизнью во имя спасения других людей — нас с вами. Этот героический подвиг останется вечным примером храбрости и самопожертвования", — написала ведущая шоу "Звёзды сошлись" в личном микроблоге.
Ранее Лера Кудрявцева высказалась о пророчествах лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".