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Сумах: загадочная специя Ближнего Востока, напоминающая по вкусу лимон. Почему её считают такой полезной?

Ближневосточная специя сумах: полезный суперфуд

1:47
Еда

Специи не только придают пикантности вашим блюдам. Некоторые из них, такие как сумах, помогают предотвратить такие опасные недуги, как рак и болезни сердца.

Ближневосточная специя сумах: полезный суперфуд
Фото: commons.wikimedia.org by MikaelF is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сумах — специя, которую часто используют на Ближнем Востоке. Свежие ягоды сумаха можно заваривать как чай, но обычно ягоды сушат и превращают в порошок, который используют в качестве кулинарной приправы.

Сумах придаёт блюду яркий красный оттенок. Специя сладкая и немного терпкая, как лимонный сок, хорошо сочетается с другими специями, такими как

  • душистый перец,
  • перец чили,
  • тмин
  • и тимьян.

Его часто используют для приготовления смеси специй под названием заатар.

В традиционной медицине сумах применяется как мочегонное и противовоспалительное средство. Сумах использовали ранее для лечения различных заболеваний, таких как

  • кашель,
  • боль в горле,
  • боли в животе
  • и раны.

Сумах содержит много полезных питательных веществ, таких как клетчатка, полезные жиры и некоторые необходимые витамины. В сумахе содержится олеиновая кислота, которая улучшает здоровье сердца, и линолевая кислота, которая играет важную роль в поддержании здоровья кожи и клеточных мембран.

Кроме того, сумах содержит в небольшом количестве витамины

  • B1,
  • B2,
  • B6
  • и C.

Сумах содержит множество химических соединений с мощной антиоксидантной активностью, таких как антоцианы, флавоноиды и дубильные вещества. Эти антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток и уменьшить окислительный стресс в организме.

Сумах - специя, которую должен попробовать каждый!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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