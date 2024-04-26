Сумах: загадочная специя Ближнего Востока, напоминающая по вкусу лимон. Почему её считают такой полезной?

Ближневосточная специя сумах: полезный суперфуд

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Специи не только придают пикантности вашим блюдам. Некоторые из них, такие как сумах, помогают предотвратить такие опасные недуги, как рак и болезни сердца.

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Сумах — специя, которую часто используют на Ближнем Востоке. Свежие ягоды сумаха можно заваривать как чай, но обычно ягоды сушат и превращают в порошок, который используют в качестве кулинарной приправы.

Сумах придаёт блюду яркий красный оттенок. Специя сладкая и немного терпкая, как лимонный сок, хорошо сочетается с другими специями, такими как

душистый перец,

перец чили,

тмин

и тимьян.

Его часто используют для приготовления смеси специй под названием заатар.

В традиционной медицине сумах применяется как мочегонное и противовоспалительное средство. Сумах использовали ранее для лечения различных заболеваний, таких как

кашель,

боль в горле,

боли в животе

и раны.

Сумах содержит много полезных питательных веществ, таких как клетчатка, полезные жиры и некоторые необходимые витамины. В сумахе содержится олеиновая кислота, которая улучшает здоровье сердца, и линолевая кислота, которая играет важную роль в поддержании здоровья кожи и клеточных мембран.

Кроме того, сумах содержит в небольшом количестве витамины

B1,

B2,

B6

и C.

Сумах содержит множество химических соединений с мощной антиоксидантной активностью, таких как антоцианы, флавоноиды и дубильные вещества. Эти антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток и уменьшить окислительный стресс в организме.