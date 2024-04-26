Сумах: загадочная специя Ближнего Востока, напоминающая по вкусу лимон. Почему её считают такой полезной?

Специи не только придают пикантности вашим блюдам. Некоторые из них, такие как сумах, помогают предотвратить такие опасные недуги, как рак и болезни сердца.
Сумах — специя, которую часто используют на Ближнем Востоке. Свежие ягоды сумаха можно заваривать как чай, но обычно ягоды сушат и превращают в порошок, который используют в качестве кулинарной приправы.
Сумах придаёт блюду яркий красный оттенок. Специя сладкая и немного терпкая, как лимонный сок, хорошо сочетается с другими специями, такими как
Его часто используют для приготовления смеси специй под названием заатар.
В традиционной медицине сумах применяется как мочегонное и противовоспалительное средство. Сумах использовали ранее для лечения различных заболеваний, таких как
Сумах содержит много полезных питательных веществ, таких как клетчатка, полезные жиры и некоторые необходимые витамины. В сумахе содержится олеиновая кислота, которая улучшает здоровье сердца, и линолевая кислота, которая играет важную роль в поддержании здоровья кожи и клеточных мембран.
Кроме того, сумах содержит в небольшом количестве витамины
Сумах содержит множество химических соединений с мощной антиоксидантной активностью, таких как антоцианы, флавоноиды и дубильные вещества. Эти антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток и уменьшить окислительный стресс в организме.
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