Правительство РФ поддержит пострадавших в Оренбургской области

По указанию президента Владимира Путина, руководство Российской Федерации оказывает финансовую поддержку Оренбургской области, пострадавшему от наводнения. Данное распоряжение было подписано.
Сумма в размере до 490 миллионов рублей будет выделена Министерством чрезвычайных ситуаций России из специального фонда правительства для последующего перечисления в бюджет Оренбургской области. Данные средства будут направлены на оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим от весеннего наводнения. В числе получателей помощи окажутся те, кто лишился базового имущества из-за наводнения.
По словам источника в правительстве РФ, предоставляемая сумма учитывает подтвержденные расходы края на предоставление помощи пострадавшим от наводнения. Власти продолжают анализировать возможную дополнительную необходимость в финансировании.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".