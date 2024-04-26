Правительство РФ поддержит пострадавших в Оренбургской области

Правительство выделит до 490 миллионов рублей на помощь пострадавших от паводка

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По указанию президента Владимира Путина, руководство Российской Федерации оказывает финансовую поддержку Оренбургской области, пострадавшему от наводнения. Данное распоряжение было подписано.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сумма в размере до 490 миллионов рублей будет выделена Министерством чрезвычайных ситуаций России из специального фонда правительства для последующего перечисления в бюджет Оренбургской области. Данные средства будут направлены на оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим от весеннего наводнения. В числе получателей помощи окажутся те, кто лишился базового имущества из-за наводнения.

По словам источника в правительстве РФ, предоставляемая сумма учитывает подтвержденные расходы края на предоставление помощи пострадавшим от наводнения. Власти продолжают анализировать возможную дополнительную необходимость в финансировании.