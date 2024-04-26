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Правительство РФ поддержит пострадавших в Оренбургской области

Правительство выделит до 490 миллионов рублей на помощь пострадавших от паводка

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Общество

По указанию президента Владимира Путина, руководство Российской Федерации оказывает финансовую поддержку Оренбургской области, пострадавшему от наводнения. Данное распоряжение было подписано.

Правительство выделит до 490 миллионов рублей на помощь пострадавших от паводка
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сумма в размере до 490 миллионов рублей будет выделена Министерством чрезвычайных ситуаций России из специального фонда правительства для последующего перечисления в бюджет Оренбургской области. Данные средства будут направлены на оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим от весеннего наводнения. В числе получателей помощи окажутся те, кто лишился базового имущества из-за наводнения.

По словам источника в правительстве РФ, предоставляемая сумма учитывает подтвержденные расходы края на предоставление помощи пострадавшим от наводнения. Власти продолжают анализировать возможную дополнительную необходимость в финансировании.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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