Инцидент в солнечной Испании: британский турист выжил после остановки сердца в бассейне

Согласно информации, представленной изданием The Mirror, в популярном туристическом комплексе на одном из Канарских островов, Лансароте, произошел случай, в результате которого британский турист, достигший 53-летнего возраста, оказался в опасной ситуации.
Во время пребывания в комплексе мужчина неосторожно упал в бассейн, что привело к остановке его сердца. Спасатели оперативно отреагировали, извлекли пострадавшего из воды и начали проведение мер по реанимации. После восстановления сердечной деятельности туриста была вызвана скорая помощь, которая доставила его в больницу.
В настоящее время состояние британца оценивается как тяжелое. Информация о том, с кем он пребывал на курорте, не была предоставлена.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".