Инцидент в солнечной Испании: британский турист выжил после остановки сердца в бассейне

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Турист упал в бассейн и чуть не умер из-за остановки сердца на курорте в Европе

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Туризм

Согласно информации, представленной изданием The Mirror, в популярном туристическом комплексе на одном из Канарских островов, Лансароте, произошел случай, в результате которого британский турист, достигший 53-летнего возраста, оказался в опасной ситуации.

Турист упал в бассейн и чуть не умер из-за остановки сердца на курорте в Европе
Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во время пребывания в комплексе мужчина неосторожно упал в бассейн, что привело к остановке его сердца. Спасатели оперативно отреагировали, извлекли пострадавшего из воды и начали проведение мер по реанимации. После восстановления сердечной деятельности туриста была вызвана скорая помощь, которая доставила его в больницу.

В настоящее время состояние британца оценивается как тяжелое. Информация о том, с кем он пребывал на курорте, не была предоставлена.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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