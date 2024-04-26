Модельер Антонова выделила три цвета в нарядах, которые всегда выглядят роскошно

Искусство цвета: три оттенка, которые диктуют роскошный стиль

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор определенного цвета в одежде может создавать различные впечатления у окружающих. Например, нося одежду желтого или оранжевого оттенка, вы производите впечатление более счастливого человека, в то время как красный цвет может придать вам сексуальности, а синий — помочь справиться со стрессом. В интервью дизайнер Валерия Антонова поделилась, какие цвета в одежде всегда создают впечатление дорогого стиля.

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Самым дорогим считается белый оттенок. Он ассоциируется с роскошью и изысканностью, а также адаптирован для широкого спектра людей. От белых джинсов до белых кроссовок, этот цвет универсален и всегда выглядит элегантно. Бежевый цвет, в свою очередь, олицетворяет утонченность и элегантность, особенно прекрасно выглядит осенью, создавая образ уюта.

Синий цвет, особенно его более глубокие оттенки, такие как кобальтовый и ультрамарин, считаются одними из самых дорогих. Эти оттенки никогда не выходят из моды и придают образу шикарности и изыска. Одежда таких оттенков, особенно рубашки и пиджаки, выглядит элегантно и привлекательно, подходя всем типам кожи.