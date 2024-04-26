Тайные знаки внимания: почему ваша кошка не отходит от вас на шаг

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Почему ваша кошка вас преследует

2:46
Зоосфера » Кошки

Вы ощущаете, что на вас кто-то непрерывно смотрит? Бывало ли, что вы просыпались под недремлющим взглядом пушистого создания, переносили осуждающие взгляды за компьютером во время звонков или ощущали наблюдение во время приема душа от своего маленького домочадца? Если у вас живет кошка, ответ, вероятно, утвердительный! Но почему она так ведет себя?

Почему ваша кошка вас преследует
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На самом деле кошки не стремятся нас преследовать, скорее, это восприятие нашего недопонимания. Есть множество логичных кошачьих причин такого поведения: желание привлечь внимание, выразить недовольство, проявить любовь или просто голод. Живя в домашних условиях, кошка сохраняет инстинкты охотника, что объясняет ее внимание к вам как к основному источнику пищи.

К тому же, кошки могут демонстративно выражать свое неудовольствие медленным сервисом своего "любимого ресторана".

Почему кошка следует за вами?

Одной из главных причин, почему кошка непрерывно следует за вами, является голод. Природный ритм питания кошек включает в себя до пяти маленьких приемов пищи в день, но дома они вынуждены следовать нашему графику. Это может вызвать их разочарование, когда их потребности не удовлетворяются, и они не стесняются об этом заявить.

Кошка требует вашего внимания

Если кошка продолжает за вами наблюдать или "проверять", даже после того как была накормлена, вероятно, она пытается привлечь ваше внимание разными способами: толканьем лапками, сбиванием предметов, кражей или игрой с вещами, мяуканьем, и даже легким укусом.

Если кошка изменяет свое поведение или проявляет необычные для нее привычки, это может быть сигналом для обращения к ветеринару. Необычное поведение может быть признаком болезни.

Как прекратить постоянное преследование кошкой?

Взаимодействие с кошками, которые стремятся привлечь внимание, может быть сложным. Важно предоставлять альтернативные способы развлечений и уходить из помещения, стимулируя кошку лакомством за спокойное поведение. Устройте дома уголки для игр и исследований и проверяйте состояние кошачьего туалета и миски с водой.

Ежедневное время для игр поможет вашему питомцу привыкнуть к распорядку и снизит его навязчивость. Вопреки мнению о замкнутости кошек, они видят в нас часть своей семьи и любят проводить время вместе, особенно в дождливые дни.

Так что, ваша кошка — не просто преследователь, она — чарующий спутник. Расслабьтесь и наслаждайтесь общением, не забывая при этом о кормлении.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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