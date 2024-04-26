Как навсегда избавиться от дорожных штрафов: секретный метод от ГИБДД

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В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы

1:53
Авто

Когда речь заходит о неоплаченных штрафах, водители зачастую интересуются, возможно ли просто подождать, пока они аннулируются. В интервью для сайта njcar. ru представитель ГИБДД объяснил, могут ли автомобилисты рассчитывать на "сгорание" штрафов со временем.

В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

По статье 31.9 КоАП РФ, административные штрафы аннулируются, если их не оплатить в течение двух лет с момента вступления постановления в силу.

Однако важен момент вступления постановления в законную силу, а не время фиксации нарушения. Согласно статье 31.1 КоАП РФ, постановление становится действующим после истечения срока для обжалования, который для дорожных нарушений составляет 10 дней. Если нарушение было зафиксировано камерой, счет дней начинается с момента получения водителем уведомления.

Теоретически, владелец автомобиля может избегать уплаты штрафа в течение двух лет и 10 дней. Некоторые утверждают, что не проживают по адресу регистрации, куда приходят уведомления, но это не приносит значительных преимуществ в долгосрочной перспективе.

После двух месяцев с момента вступления постановления в силу штраф считается просроченным и передается службе судебных приставов, где на него не распространяется двухлетний лимит. Согласно статье 20.25 КоАП РФ, уклонение от оплаты штрафа может привести к удвоению суммы штрафа, до 15 дней заключения или 50 часам исправительных работ.

В ГИБДД рекомендуют регулярно проверять свои штрафы через госуслуги каждые две недели и оплачивать их со скидкой, чтобы избежать увеличения суммы в тройном размере.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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