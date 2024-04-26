В Европе опасаются, что США прекратят поддерживать Украину

Премьер-министр Литвы: Пакет помощи США может оказаться последним

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призналась, что комплект поддержки Украине, утвержденный парламентом Соединенных Штатов, оказался окончательным, и это повлечет за собой новые вызовы для Европы.

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Она заявила, что ее радует, что США вынесли решение о поддержке Украины. Однако, по ее словам, они должны подумать о последствиях, если это последний пакет помощи.

"Это значит, что вызовы для нас в Европе становятся еще больше. Сейчас мы только молились, чтобы конгресс собрался и решил вопрос, но поддержка может потребоваться и дальше", — сказала Шимоните в интервью агентству ELTA.

Президент США Джо Байден в среду подписал закон о военной помощи союзникам за рубежом, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов для продолжения сопротивления России. Военные источники в Пентагоне сообщили обновление военной помощи Украине на сумму в 1 миллиард долларов сразу после принятия соответствующего решения Байденом.