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США находятся в поиске стран, готовых отдать свои ПВО Patriot ​​Украине

Ллойд Остин: США ищут государства, которые смогут отдать системы Patriot ​​Украине

1:28
Мир

Соединенные Штаты Америки надеются найти государства, которые согласятся передать свои противовоздушные оборонительные системы Patriot ​​Украине, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, высказанным в пятницу.

Ллойд Остин: США ищут государства, которые смогут отдать системы Patriot ​​Украине
Фото: openverse.org by Embaixada dos EUA - Brasil is licensed under public domain

По его мнению, в будущем возможно будут найдены страны, готовые обсудить этот вопрос для обеспечения Украины ПВО Patriot в ходе встречи доноров военной помощи Киеву.

Тем не менее, главный военный министр США предупредил относиться к таким системам как к "чудодейственной таблетке", которая способна кардинально изменить обстановку на фронте в пользу Украины. Он также отметил, что помимо этого Киев нуждается в других типах вооружения.

Россия неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны-члены НАТО в противостояние и являются рискованной игрой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что доставки вооружения в Украину прямо или косвенно делают страну-поставщика целью для атаки. По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, не только предоставляя оружие, но и проводя подготовку персонала на территории нескольких европейских стран. В высших эшелонах власти России заявляли, что наращивание военного потенциала Украины со стороны Запада негативно скажется на обстановке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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