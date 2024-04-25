Певец Филипп Киркоров объяснил, почему не будет отмечать свой день рождения

Филипп Киркоров заявил, что не будет отмечать своё 57-летие

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Певец Филипп Киркоров рассказал, как будет выглядеть праздник в честь его дня рождения.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public domain

Король российской эстрады отказался от идеи устраивать пышное празднество в честь своего 57-летия.

Он заявил, что хочет провести свой день рождения максимально скромно и непублично.

"В этот день хотелось бы побыть дома. В этот день будет 30 лет как не стало моей мамы. Праздника особо никогда не получалось, я его искусственно создавал", — цитирует слова народного артиста РФ издание Super.

Певец отметил, что его день рождения совпадает в этом году с ещё одной скорбной датой — 40-ка днями после теракта в "Крокус Сити Холле".

Она считает, что поводов для веселья 30 апреля будет мало.