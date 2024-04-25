Ваш питомец страдает от разлуки: узнайте, как облегчить его муки и начать новую жизнь

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Как помочь питомцу, потерявшему хозяина

2:11
Зоосфера

Многие считают своих домашних животных частью семьи, порой шутливо называя их "пушистыми детьми". Это чувство зачастую является взаимным — животные также воспринимают своих хозяев как родных. Поэтому они особенно тяжело переживают разлуку с ними, не понимая, почему человек не возвращается. В такие моменты крайне важно оказать питомцу должную поддержку.

Как помочь питомцу, потерявшему хозяина
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Совет 1: Позвольте питомцу проститься с хозяином

Хотя это может показаться необычным, прощание с важным человеком столь же важно для животного, как и для человека. Эксперты считают, что это помогает животным осмыслить утрату и легче принять последующие изменения. Если личное прощание невозможно, можно впоследствии посетить место, напоминающее о хозяине.

Если причина разлуки не связана со смертью, объясните животному обстоятельства — это поможет начать новый этап ваших отношений.

Совет 2: Не меняйте образ жизни животного резко

Если, например, собака никогда не была в походах, не стоит сразу вводить такие изменения. Стараться воссоздать привычные условия будет лучшим решением, так животное почувствует себя в безопасности и быстрее адаптируется к новому человеку. Новые традиции можно вводить постепенно, когда будете уверены в своей роли постоянного хозяина.

Совет 3: Будьте доступны для своего питомца

Не настаивайте на своем присутствии, играх или тренировках, но старайтесь избегать оставления животного одного, особенно в начальный период. Если ваш график ограничен, возможно, стоит найти другого человека, который сможет взять на себя уход за животным.

Совет 4: Обеспечьте стабильность для питомца

Если вы не планируете оставлять животное у себя навсегда, старайтесь как можно скорее найти ему нового хозяина. Используйте свои знакомства, соцсети, блогеров или проверенные питомники для поиска. Чем дольше питомец остаётся с вами на передержке, тем сложнее ему будет принять последующее расставание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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