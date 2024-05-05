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Секреты домашнего ухода: как сделать ваши волосы прекрасными и здоровыми

Рекомендации по уходу за волосами в домашних условиях

1:40
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Избегайте использования натуральных масел, таких как кокосовое или репейное, даже если они кажутся эффективными на первый взгляд. Временное блеск может скрыть истинные проблемы волос. Поэтому предпочтение следует отдавать специализированным, гидролизированным маслам, разбившимся на более мелкие молекулы.

Рекомендации по уходу за волосами в домашних условиях
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обратитесь за профессиональным советом по уходу за волосами к парикмахеру. Он поможет подобрать необходимые продукты для домашнего ухода: шампунь, маску, кондиционер, несмываемый кондиционер, средства для термозащиты и укладки, или же просто средство с термозащитой перед использованием фена.

Очищайте волосы полностью раз в неделю, даже если они окрашены и вы используете бессульфатный шампунь или ковошинг. Используйте обычный сульфатный шампунь или шампунь глубокой очистки, чтобы удалить все остатки масел, бальзамов и других средств. Следуйте инструкциям на этикетке для эффективной очистки.

Раз в неделю или по необходимости используйте маски для волос. Не старайтесь отучить свои волосы от ежедневного мытья, если они склонны к жирности. Мойте волосы тогда, когда они грязные, и учитывайте особенности вашей кожи головы при выборе ухода.

Используйте ковошинги, новый формат шампуней, которые помогают сохранить цвет и увлажнить волосы, особенно окрашенные, сухие или кудрявые. Не забывайте о дополнительном уходе, заканчивая процедуру несмываемым кондиционером или бальзамом для дополнительного питания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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