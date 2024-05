Забота о волосах: как безопасно использовать утюжок для укладки

Вероятно, вы уже осознали, что использование утюжка для укладки волос не является идеальным вариантом для их здоровья. Однако при правильном подходе и защите ваши волосы могут выглядеть хорошо даже после этой процедуры.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication