Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова сменила имидж и представила новую прическу
Акции Carvana резко выросли после прогноза увеличения продаж
Опасности для туристов в Турции: что нужно знать?
Страхование от стихийных бедствий: насколько оно необходимо?
Почему стоит использовать садовый бордюр
Российские сверхмалые космические аппараты получат новые маневренные двигатели
О страховании от критических заболеваний
Какие действия предпринять, если волосы начинают сильно выпадать
Как правильно спланировать поездку в Японию: виза, транспорт и жильё
Забота о волосах: как безопасно использовать утюжок для укладки

Каковы последствия использования утюжка для ваших волос

Моя семья » Красота и стиль

Вероятно, вы уже осознали, что использование утюжка для укладки волос не является идеальным вариантом для их здоровья. Однако при правильном подходе и защите ваши волосы могут выглядеть хорошо даже после этой процедуры.

Каковы последствия использования утюжка для ваших волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как действует утюжок на волосы? Утюжок работает, применяя высокую температуру и механическое вытягивание волос вниз. Исследования показывают, что оптимальная температура для этого процесса составляет 185 градусов Цельсия. Однако в некоторых случаях, особенно если ваши волосы жесткие и курчавые, может потребоваться установка более высокой температуры.

Как защитить волосы? Не стоит полагаться исключительно на термозащитные средства, чтобы предотвратить повреждения от тепла. Хотя они помогают равномерно распределить температуру, их использование не исключает возможность повреждения волос.

Ещё один способ защиты волос — бережное обращение с ними во время укладки. Перед применением утюжка рекомендуется хорошо расчесать волосы и использовать тонкую расческу, чтобы постепенно пройтись утюжком за ней.

Прежде чем приступить к укладке, убедитесь, что ваши волосы чисты, кондиционированы и полностью высохли. Это поможет избежать секущихся кончиков и сухости.

Для минимизации повреждений от тепла рекомендуется периодически давать волосам отдых от термической укладки. Выбирайте укладки, которые не требуют использования утюжка, чтобы ваши волосы могли полностью восстановиться от теплового воздействия. Здоровые волосы гораздо менее подвержены повреждениям и ломкости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Какие растения любят яичную скорлупу
Такую почву пионы будут очень любить
Такую почву пионы будут очень любить
Последние материалы
Каковы последствия использования утюжка для ваших волос
Ольга Бузова сменила имидж и представила новую прическу
Акции Carvana резко выросли после прогноза увеличения продаж
Опасности для туристов в Турции: что нужно знать?
Страхование от стихийных бедствий: насколько оно необходимо?
Почему стоит использовать садовый бордюр
Российские сверхмалые космические аппараты получат новые маневренные двигатели
Как вырастить кизил: позаботьтесь о почве и удалите сорняки
О страховании от критических заболеваний
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников