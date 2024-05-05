В мире появился сверхмощный карманный фонарь

Новый плоский карманный фонарь EDC25 выдает 3000 люменов

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый вариант фонарика EDC25 представляет собой расширение уже имеющейся серии от Nitecore, где используется плоский форм-фактор. На первый взгляд этот фонарь напоминает пульта от телеприставки, однако его основным преимуществом является не это. В компактном корпусе нашлось место емкой батарее, питающей группу мощных светодиодов.

Фото: commons.wikimedia.org by kaʁstn Disk/Cat is licensed under this work into the public domain

По сравнению с моделью EDC27, новинка получила более компактные размеры и вес, но выдает те же 3000 люменов в режиме turbo boost.

Карманный фонарик EDC25 при размерах 13,7×3×1,4 см весит всего 104 грамма. Для создания корпуса используется углеродное волокно и вставки из алюминиевого сплава в передней и задней частях. Пользователь может выбирать среди нескольких заранее установленных режимов освещения, получая от 1000 до 15 люменов и от 1,5 до 55 часов автономной работы.

Несмотря на внешнее сходство, новинка отличается от EDC27 по цене. Она стоит всего 74,95 доллара, что на 15 долларов меньше, чем стоит в настоящее время модель 2023 года. Единственным недостатком EDC25 может быть отсутствие OLED-дисплея, отображающего остаток заряда — вместо него установлен светодиодный индикатор. Новинка кажется не только более доступной, но и более сбалансированной, она может привлечь своего покупателя среди спортсменов и любителей активного отдыха.

https://www.youtube.com/watch?v=uV4jJE4T-_k