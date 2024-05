В мире появился сверхмощный карманный фонарь

Новый вариант фонарика EDC25 представляет собой расширение уже имеющейся серии от Nitecore, где используется плоский форм-фактор. На первый взгляд этот фонарь напоминает пульта от телеприставки, однако его основным преимуществом является не это. В компактном корпусе нашлось место емкой батарее, питающей группу мощных светодиодов.

Фото: commons.wikimedia.org by kaʁstn Disk/Cat is licensed under this work into the public domain