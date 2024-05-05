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Смелое решение: Ольга Бузова решила поменять имидж

Ольга Бузова сменила имидж и представила новую прическу

0:47
Шоу-бизнес

 Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, долгое время носившая длинные волосы, решилась на смену имиджа и обрезала их под каре.

Ольга Бузова сменила имидж и представила новую прическу
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Новую прическу артистка продемонстрировала на своем блоге, выложив фотографию в бежевом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Бузова также добавила аксессуары и легкий макияж, что добавило изысканности ее образу.

В комментарии к фото певица поделилась, что легко приняла решение о смене прически, и уточнила, что для этого ей не требовалось прощаться с кем-либо. Поклонники высоко оценили новый образ, хотя некоторые заметили, что прическа скорее напоминает удлиненное каре или боб, а не классическое каре.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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