Смелое решение: Ольга Бузова решила поменять имидж

Ольга Бузова сменила имидж и представила новую прическу

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, долгое время носившая длинные волосы, решилась на смену имиджа и обрезала их под каре.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Новую прическу артистка продемонстрировала на своем блоге, выложив фотографию в бежевом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Бузова также добавила аксессуары и легкий макияж, что добавило изысканности ее образу.

В комментарии к фото певица поделилась, что легко приняла решение о смене прически, и уточнила, что для этого ей не требовалось прощаться с кем-либо. Поклонники высоко оценили новый образ, хотя некоторые заметили, что прическа скорее напоминает удлиненное каре или боб, а не классическое каре.